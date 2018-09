Nishikori neemt revanche op Cilic in kwartfinales US Open

Nishikori had liefst 4 uur en 12 minuten nodig om zich te ontdoen van de speler die twaalf plaatsen hoger dan hij staat op de wereldranglijst (17 om 9).

De 28-jarige Aziaat nam met zijn zege revanche voor de nederlaag in drie sets tegen Cilic in de finale van de US Open in 2014.

Nishikori staat voor de derde keer in de halve finales van het Grand Slam-toernooi in New York. Hij bewerkstelligde dat behoudens in 2014 ook in 2016.

De nummer 21 van de plaatsingslijst neemt het vrijdag voor een plek in de finale op tegen de winnaar van de partij tussen de Serviër Novak Djokovic en de Australiër John Millman.

De Spanjaard Rafael Nadal (0-6, 6-4, 7-5, 6-7 (4) en 7-6 (5) tegen de Oostenrijker Dominic Thiem) en de Argentijn Juan Martin del Potro (6-7 (5), 6-3, 7-6 (4) en 6-2 tegen de Amerikaan John Isner) staan in de andere halve finale tegenover elkaar.

Osaka bereikt halve finales

Bij de vrouwen bereikte Naomi Osaka de halve finales. De Japanse rekende in de kwartfinales in twee sets af met de Oekraïense Lesia Tsurenko: 6-1 en 6-1.

Osaka kon al na 59 minuten spelen de felicitaties in ontvangst nemen van de speelster die zeventien plaatsen lager dan zij staat op de wereldranglijst (19 om 36).

De 20-jarige Aziatische staat pas voor de eerste keer in de halve finales van een Grand Slam-toernooi. Haar beste prestatie op het hoogste podium was tot dusver het behalen van de vierde ronde bij de Australian Open van dit jaar.

Osaka stuit donderdag in de halve finales op de winnares van de partij tussen de Amerikaanse Madison Keys en de Spaanse Carla Suárez Navarro.

De Amerikaanse Serena Williams (6-4 en 6-3 tegen de Tsjechische Karolína Plísková) en de Letse Anastasija Sevastova (6-3 en 6-2 tegen de Amerikaanse Sloane Stephens) staan in de andere halve finale tegenover elkaar.