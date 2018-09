Djokovic en Keys zonder setverlies naar halve finales US Open

De 31-jarige Djokovic was op Flushing Meadows in drie sets te sterk voor John Millman, de nummer 55 van de wereld. De Serviër had 2 uur en 52 minuten nodig om met de 29-jarige Australiër af te rekenen: 6-3, 6-4 en 6-4.

Het is de derde keer dit toernooi dat Djokovic een partij zonder setverlies afsluit. De nummer zes van de wereld begon de US Open met moeizame zeges op Márton Fucsovics en Tennys Sandgren en rekende vervolgens simpel af met Richard Gasquet en João Sousa

Door zijn overwinning op Millman, die in de vierde ronde nog zeer verrassend Roger Federer uitschakelde, blijft Djokovic in de race om de US Open voor de derde keer in zijn loopbaan op zijn naam te schrijven.

De voormalige nummer één van de wereld won het Grand Slam-toernooi al eens in 2011 en 2015. Het is al het elfde jaar op rij dat Djokovic in de halve finales staat.

Nishikori neemt revanche op Cilic

Voor een plek in de eindstrijd neemt hij het op tegen de Japanner Kei Nishikori, die zich bij de laatste vier voegde door de Kroaat Marin Cilic in vijf sets te verslaan: 2-6, 6-4, 7-6 (5), 4-6 en 6-4.

Nishikori had liefst 4 uur en 12 minuten nodig om zich te ontdoen van de speler die twaalf plaatsen hoger dan hij staat op de wereldranglijst (19 om 7). De 28-jarige Aziaat nam met zijn zege revanche voor de nederlaag in drie sets tegen Cilic in de finale van de US Open in 2014.

Nishikori staat voor de derde keer in de halve finales van het Grand Slam-toernooi in New York. Hij bewerkstelligde dat behoudens in 2014 ook in 2016.

De Spanjaard Rafael Nadal (0-6, 6-4, 7-5, 6-7 (4) en 7-6 (5) tegen de Oostenrijker Dominic Thiem) en de Argentijn Juan Martin del Potro (6-7 (5), 6-3, 7-6 (4) en 6-2 tegen de Amerikaan John Isner) staan in de andere halve finale tegenover elkaar.

Keys en Osaka bereiken halve finales

Bij de vrouwen plaatste Madison Keys zich zonder veel moeite voor de halve finales. De 23-jarige Amerikaanse was in twee sets te sterk voor de Spaanse Carla Suarez-Navarro: 6-4 en 6-3.

Keys aast in New York op revanche voor een jaar geleden. De nummer veertien van de wereld reikte vorig jaar tot de finale van de US Open, maar ze dolf daarin het onderspit tegen Sloane Stephens.

In de halve finales neemt Keys het op tegen Naomi Osaka, die in twee sets afrekende met de Oekraïense Lesia Tsurenko: 6-1 en 6-1. Osaka kon al na 59 minuten spelen de felicitaties in ontvangst nemen van de speelster die zeventien plaatsen lager dan zij staat op de wereldranglijst (19 om 36).

De 20-jarige Aziatische staat pas voor de eerste keer in de halve finales van een Grand Slam-toernooi. Haar beste prestatie op het hoogste podium was tot dusver het behalen van de vierde ronde bij de Australian Open van dit jaar.

De Amerikaanse Serena Williams (6-4 en 6-3 tegen de Tsjechische Karolína Plísková) en de Letse Anastasija Sevastova (6-3 en 6-2 tegen de Amerikaanse Stephens) staan in de andere halve finale tegenover elkaar.

Schuurs grijpt net naast plek in halve eindstrijd

In het dubbelspel strandde Demi Schuurs met haar Belgische partner Elise Mertens in de kwartfinales. Het als zevende geplaatste koppel ging ten onder tegen het Tsjechische koppel Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova: 6-2, 6-7 (7) en 3-6.

Schuurs en Mertens wonnen de eerste set eenvoudig en waren vervolgens zeer dicht bij de zege, maar de als eerste geplaatste Tsjechen trokken in de tiebreak van de tweede set aan het langste eind.

Ondanks het verlies kan de 25-jarige Schuurs terugkijken op een goed seizoen, waarin ze zes WTA-titels in het vrouwendubbel veroverde.