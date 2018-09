Thiem zal 'wrede en epische' thriller tegen Nadal nooit meer vergeten

"Tennis is soms een wrede sport. Eigenlijk verdiende deze partij geen verliezer", zei een uitgeputte Thiem, die ondanks 18 aces en 74 winners met 0-6, 6-4, 7-5, 6-7 (4) en 7-6 (5) verloor.

"Dit is de eerste echt epische wedstrijd die ik ooit gespeeld heb. Ik zal deze partij de rest van mijn leven niet meer vergeten", stelde de nummer negen van de wereld, die eerder dit jaar op Roland Garros zijn eerste Grand Slam-finale speelde en daarin kansloos was tegen Nadal (6-4, 6-3 en 6-2).

Thiem was op Flushing Meadows in de eerste set oppermachtig - hij verloor maar zeven punten - maar daarna ontspon zich een gelijkwaardig en zeer spannend duel in het Arthur Ashe Stadium.

In de tiebreak van de beslissende set werd het 5-5, maar daarna maakte Nadal de laatste twee punten. De partij duurde 4 uur en 49 minuten en was klaar om 2.04 uur lokale tijd.

"Het was een prachtig gevecht, waarin ik wat meer geluk had aan het einde", aldus de Spaanse titelverdediger. "De omstandigheden waren zwaar, erg vochtig en benauwd. Het spijt me voor Dominic; hij is een goede vriend van me en ik wens hem het allerbeste. Hij is jong en heeft nog genoeg tijd om toernooien te winnen."

Thiem maakt vijf punten meer

Thiem, die in de hele partij vijf punten meer maakte dan Nadal (171-166), grapte op zijn persconferentie na de wedstrijd dat hij zijn tegenstander niet helemaal geloofde. "Nou, ik denk niet dat hem echt spijt dat hij van me gewonnen heeft."

"Na de eerste set was het een heel open wedstrijd. Met een tiebreak in de vijfde set waren de kansen fiftyfifty, maar hij maakte een punt meer dan ik."

De 32-jarige Nadal neemt het vrijdag in de halve finales op tegen Juan Martín del Potro, de US Open-winnaar van 2009. De Argentijn was in de kwartfinales in vier sets te sterk voor de Amerikaan John Isner: 6-7 (5), 6-3, 7-6 (4) en 6-2.

Nadal jaagt op zijn achttiende Grand Slam-titel en zijn vierde eindzege op de US Open na 2010, 2013 en 2017.