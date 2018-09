Nadal knokt zich in vijf sets langs Thiem en is halvefinalist op US Open

Na bijna vijf uur stond er 0-6, 6-4, 7-5, 6-7 (4) en 7-6 (5) in het voordeel van Nadal op het scorebord. De partij was pas iets na 2.00 uur plaatselijke tijd afgelopen.

Door zijn overwinning is de 32-jarige Nadal nog in de race voor de achttiende Grand Slam-zege in zijn loopbaan. De US Open won hij in 2010, 2013 en dus vorig jaar.

Thiem, die negende op de wereldranglijst staat, kwam op de US open nog nooit voorbij de vierde ronde. De 25-jarige Oostenrijker haalde tot dusver drie keer de halve finales op een Grand Slam-toernooi. In zowel 2016 als 2017 was dat op Roland Garros het eindstation en dit jaar was hij daar tegen Nadal verliezend finalist.

Nadal begon zeldzaam zwak aan zijn partij tegen Thiem, die de eerste set in 24 minuten met 6-0 naar zich toetrok. De Spaanse nummer één van de wereld kwam tot slechts zeven punten.

In de sets die volgden, herpakte Nadal zich. Hij won met 6-4 en 7-5, maar moest de vierde set na een tiebreak toch weer aan Thiem laten. In de spannende vijfde set sloeg de Spanjaard op zijn eerste matchpoint toe.

Nadal treft nu Del Potro

In de halve finales staat Nadal tegenover Juan Martín del Potro, de US Open-winnaar van 2009. De Argentijn was in de kwartfinales in vier sets te sterk voor de Amerikaan John Isner: 6-7 (5), 6-3, 7-6 (4) en 6-2.

De 29-jarige Del Potro leek na het verlies van de eerste set een zeer zware avond tegemoet te gaan, maar hij trok in het vervolg alsnog overtuigend aan het langste eind.

Del Potro, de huidige nummer drie van de wereld, reikte vorig jaar ook tot de halve finales. Toen was Nadal hem in vier sets de baas.

Marin Cilic-Kei Nishikori en Novak Djokovic-John Millman zijn de andere kwartfinalepartijen op Flushing Meadows.