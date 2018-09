Titelverdediger Stephens verrassend onderuit in kwartfinales US Open

Stephens behaalde vorig jaar in New York als ongeplaatste speelster haar eerste Grand Slam-titel door in de finale haar landgenote Madison Keys eenvoudig te verslaan: 6-3 en 6-0.

Keys zit nu nog wel in het toernooi. Ze neemt het woensdag in de kwartfinales op tegen de Spaanse Carla Suárez Navarro.

Sevastova bereikte nog niet eerder in haar loopbaan de halve finales van een Grand Slam-toernooi. Ze stond op de US Open al wel twee keer eerder in de kwartfinales.