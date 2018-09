Serena Williams voor negende keer op rij bij laatste vier US Open

Williams, die Karolína Plísková met 6-4 en 6-3 versloeg en in New York op haar zevende eindzege en haar 24e Grand Slam-titel jaagt, reikte bij haar vorige acht deelnames ook telkens tot de laatste vier.

In 2008, 2012, 2013 en 2014 stootte ze door naar winst van de US Open. In 2010 en vorig jaar ontbrak de voormalig nummer één van de wereld op het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar.

De 36-jarige Williams is weer helemaal terug na haar zwangerschap. Door haar lange afwezigheid kelderde ze op de WTA-ranking, maar inmiddels is de Amerikaanse alweer de mondiale nummer 22. Tegen Plísková won ze voor het eerst weer van een speelster uit de top tien.

Plísková begon nog sterk aan de kwartfinalepartij en brak Williams, die echter antwoordde met twee breaks en daarmee de openingsset pakte. In de tweede set had de Tsjechische, die Williams twee jaar geleden nog versloeg in de strijd om een finaleticket, eigenlijk geen kans.

Williams stuit nu op Letse Sevastova

Williams stuit nu op de Letse Anastasija Sevastova, die dinsdagavond vrij verrassend te sterk was voor titelverdediger Stephens (6-2 en 6-3) en voor het eerst in de halve finales van een Grand Slam-toernooi staat. Ze stond op de US Open al wel twee keer eerder in de kwartfinales (2016 en 2017).

De 28-jarige Sevastova, de nummer achttien van de wereld, behield in de eerste set steeds haar eigen service en ze brak de drie jaar jongere Stephens bij zowel 2-1 als 5-2. In de tweede set kwam Stephens nog terug van een break achterstand, maar dat bleek uitstel van executie.

Del Potro plaatst zich voor halve finales

Bij de mannen plaatste Juan Martín del Potro zich voor de halve finales. De US Open-winnaar van 2009 was in de kwartfinales in vier sets te sterk voor de Amerikaan John Isner: 6-7 (5), 6-3, 7-6 (4) en 6-2.

De 29-jarige Del Potro leek na het verlies van de eerste set een zeer zware avond tegemoet te gaan, maar hij trok in het vervolg alsnog overtuigend aan het langste eind.

In de halve finales treft Del Potro de winnaar van de partij later op de avond tussen de Spanjaard Rafael Nadal en de Oostenrijker Dominic Thiem.

Del Potro, de huidige nummer drie van de wereld, reikte vorig jaar ook tot de halve finales. Toen was Nadal hem in vier sets de baas.