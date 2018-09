Serena Williams naar halve finales US Open, Stephens verrassend onderuit

Pliskova begon sterk aan de eerste set en brak Williams. De Amerikaanse knokte zich echter terug en brak twee keer de opslag van Pliskova. Daarna won ze de set eenvoudig van de Tsjechische.

In de tweede set gaf Williams Pliskova geen kans om terug te komen in de wedstrijd. De Amerikaanse won de tweede set eenvoudig. Twee jaar geleden verloor Williams haar halve finale nog van Pliskova.

Williams stuit in de halve finales op Sevastova.

Sevastosa bereikte nog niet eerder halve finales van een Grand Slam-toernooi

Titelverdediger Stephens werd dinsdag verrassend uitgeschakeld door Sevastova, die nog niet eerder in haar loopbaan de halve finales van een Grand Slam-toernooi. Ze stond op de US Open al wel twee keer eerder in de kwartfinales (2016 en 2017).

De nummer achttien van de wereld behield in de eerste set steeds haar eigen service en ze brak Stephens bij zowel 2-1 als 5-2.

De tweede set kende een ander verloop. Beide speelsters hadden moeite met hun eigen opslagbeurten. Toen Sevastova op 4-2 kwam en zelf mocht serveren, leek de partij klaar.

Stephens slaagde er echter in langszij te komen, maar die opleving bleek van korte duur, want ze werd bij 4-4 opnieuw gebroken, waarna Sevastova het wel koelbloedig afmaakte.

Del Potro plaatst zich voor halve finales

Bij de mannen plaatste Juan Martin del Potro zich voor de halve finales. De Argentijn was in de kwartfinales in vier sets te sterk voor de Amerikaan John Isner: 6-7 (5), 6-3, 7-6 (4) en 6-2.

De 29-jarige Del Potro leek na het verlies van de eerste set een zeer zware avond tegemoet te gaan, maar hij trok in het vervolg alsnog overtuigend aan het langste eind.

In de halve finales treft Del Potro de winnaar van de partij later op de avond tussen de Spanjaard Rafael Nadal en de Oostenrijker Dominic Thiem.

Del Potro hoopt de US Open voor de tweede keer in zijn loopbaan te winnen. De huidige nummer drie van de wereld, die het Grand Slam-toernooi in 2009 op zijn naam schreef, reikte vorig jaar ook tot de halve finales. Toen was Nadal hem in vier sets de baas.