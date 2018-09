Uitgeschakelde Federer was door extreme hitte blij dat partij erop zat

Federer (37) won tegen de ongeplaatste Australiër John Millman nog de eerste set, maar was zichtbaar niet zichzelf en verloor in vier sets van de mondiale nummer 55: 6-3, 5-7, 6-7 (7) en 6-7 (3).

"Het was echt heet. Als je daar last van hebt, werkt je lichaam niet mee. Ik kreeg amper lucht", zei de zeer slordig spelende Federer na zijn partij op Flushing Meadows.

"Het is eigenlijk de eerste keer dat het me overkomt. Ik begon meer en meer te zweten en verloor energie. John was beter. Op een gegeven moment was ik blij dat de partij erop zat."

Voor Federer, die de US Open vijf keer won, was het zijn vroegste uitschakeling op een Grand Slam sinds 2015. Destijds strandde hij in de derde ronde van de Australian Open. Bovendien verloor hij op de US Open nog nooit van een speler buiten de mondiale top vijftig.

Federer gist naar oorzaak

Hoewel Federer vaker in hitte heeft gespeeld, heeft de Zwitser geen idee waarom hij er nu ineens zoveel last van had.

"Ik heb vaak onder zware omstandigheden getraind en overdag gespeeld. Soms heb je gewoon niet je dag en kan je lichaam het niet aan."

Bij winst had Federer in de kwartfinales van de US Open tegenover Novak Djokovic gestaan, maar de Serviër staat nu dus tegenover revelatie Millman, die zijn overwinning op de tennislegende amper kon geloven.

"Deze zege moet nog even bezinken, ik kan het nauwelijks geloven", zei hij. "Federer is een held van mij. Ik heb zoveel respect voor hem en alles wat hij voor het tennis heeft gedaan. Hij was vandaag niet in zijn beste doen en daar heb ik van geprofiteerd."