Sharapova ziet recordreeks eindigen met verlies in achtste finales US Open

Sharapova ging met 6-4 en 6-3 onderuit tegen de Spaanse Carla Suárez Navarro en verloor daarmee voor het eerst een avondpartij in New York. Al haar voorgaande 23 avondpartijen op de US Open hadden winst opgeleverd.

De voormalige nummer één van de wereld, die momenteel de 22e plek op de WTA-ranking bezet, ging in 2014 en 2017 ook al onderuit in de vierde ronde van de US Open. In 2013, 2015 en 2016 ontbrak ze.

Suárez Navarro bereikte al eens eerder de kwartfinales van de US Open, maar de dertigjarige Spaanse stond nog nooit in de halve finales van een Gram Slam-toernooi.

Ook Keys naar laatste acht

Madison Keys bereikte de kwartfinales door in de vierde ronde simpel af te rekenen met Dominika Cibulková. De 23-jarige Amerikaanse gunde de Slowaakse slechts vier games: 6-1 en 6-3.

Vorig jaar bereikte Keys de finale in New York, maar daarin dolf ze het onderspit tegen haar landgenoot Sloane Stephens. De titelverdediger plaatste zich eerder al voor de kwartfinales.

Naomi Osaka voegde zich voor de eerste keer in haar loopbaan bij de laatste acht. De twintigjarige Japanse versloeg in de vierde ronde Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland in drie sets: 6-3, 2-6 en 6-4.

Haase en Middelkoop uitgeschakeld in dubbelspel

In de derde ronde van het dubbelspel werden Robin Haase en Matwé Middelkoop uitgeschakeld. Het als veertiende geplaatste Nederlandse koppel verloor van de Brit Jamie Murray en de Braziliaan Bruno Soares: 7-6 (4) en 6-4.

In het enkelspel werd Haase al in de tweede ronde uitgeschakeld. De Hagenaar overleefde zijn eerste partij tegen Mackenzie McDonald, maar ging daarna ten onder tegen de Belg David Goffin.

Wesley Koolhof en zijn Oekraïense partner Nadiia Kichenok werden in de kwartfinales van het gemengd dubbelspel ook uitgeschakeld. Jamie Murray en de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands waren in drie sets te sterk: 7-6 (7), 6-7 (8) en 10-7.