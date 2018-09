Federer strandt zeer verrassend in achtste finales US Open

De 37-jarige Federer won tegen de nummer 55 van de wereld nog de eerste set, maar daarna ging het mis. Na bijna drie uur en drie kwartier stond er 6-3, 5-7, 6-7 (7) en 6-7 (3) op het scorebord in het snikhete New York.

Voor Federer, die de US Open vijf keer won, is het zijn vroegste uitschakeling op een Grand Slam sinds 2015. Destijds strandde hij in de derde ronde van de Australian Open. Bovendien verloor hij op de US Open nog nooit van een speler buiten de mondiale top vijftig.

De Zwitser won in 2004, 2005, 2006, 2007 en 2008 op Flushing Meadows. In 2013 strandde hij er ook al eens in de vierde ronde.

De 29-jarige Australiër Millman is juist bezig aan zijn beste Grand Slam ooit. Hij kwam tot deze editie van de US Open nooit voorbij de derde ronde op een van de vier grote toernooien en had bovendien nog nooit van een toptienspeler gewonnen.

Bij winst had Federer in de kwartfinales van de US Open tegenover Novak Djokovic gestaan. De Serviër plaatste zich in tegenstelling tot de Zwitser wél voor de laatste acht in New York. Hij was in drie sets te sterk voor de Portugees Joao Sousa: 6-3, 6-4 en 6-3.

Nishikori en Cilic eveneens zonder setverlies verder

Kei Nishikori bereikte de kwartfinales door Philip Kohlschreiber te verslaan. De als 21e geplaatste Japanner trok in New York na twee uur en negentien minuten aan het langste eind tegen de 34-jarige Duitser: 6-3, 6-2 en 7-5.

Door zijn eenvoudige zege blijft de 28-jarige Nishikori in de race om voor het eerst sinds 2014 de finale te halen op de US Open. In de kwartfinales wacht hem een krachtmeting met de Kroaat Marin Cilic, van wie de Japanse nummer negentien van de wereld vier jaar geleden in de finale verloor.

De toernooiwinnaar van 2014 had weinig moeite met zijn tegenstander David Goffin en versloeg de Belg in 7-6, 6-2 en 6-4.

Spelers hebben last van hitte

Alle spelers hebben in New York zichtbaar last van de extreme hitte. De organisatie van de US Open staat vanwege de hoge temperaturen - het is veelal boven de dertig graden Celcius in New York - time-outs tijdens de wedstrijd toe.

Tussen de derde en vierde set mogen de mannen bovendien tien minuten rust houden. Bij de vrouwen is dat tussen de tweede en eventuele derde set mogelijk.