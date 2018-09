Djokovic ondanks problemen met hitte simpel naar kwartfinales US Open

De 31-jarige Djokovic was in drie sets te sterk voor de 29-jarige Portugees João Sousa. De Serviër had iets meer dan twee uur nodig om met de nummer 68 van de wereld af te rekenen: 6-3, 6-4 en 6-3.

Djokovic had in zijn vierderondepartij wel moeite met de extreme hitte, net als eerder dit toernooi. De huidige nummer zes van de wereld ging in de derde set zelfs even van de baan voor een medische behandeling, maar kon wel verder.

De organisatie van de US Open staat vanwege de hoge temperaturen - het is veelal boven de dertig graden Celcius in New York - time-outs tijdens de wedstrijd toe. Tussen de derde en vierde set mogen de mannen bovendien tien minuten rust houden. Bij de vrouwen is dat tussen de tweede en eventuele derde set mogelijk.

Dertienvoudig Grand Slam-winnaar Djokovic hoopt de US Open voor de derde keer te winnen nadat hij in 2011 en 2015 al aan het langste eind trok op Flushing Meadows.

In de kwartfinales neemt Djokovic het mogelijk op tegen Roger Federer. De Zwitser moet dan wel eerst zien af te rekenen met de Australiër John Millman.

Nishikori eveneens zonder setverlies verder

Eerder op maandag bereikte Nishikori de kwartfinales door Philip Kohlschreiber te verslaan. De als 21e geplaatste Japanner trok in New York na 2 uur en 19 minuten aan het langste eind tegen de 34-jarige Duitser: 6-3, 6-2 en 7-5.

Door zijn eenvoudige zege blijft Nishikori in de race om voor het eerst sinds 2014 de finale te halen op de US Open. Hij rekende eerder dit toernooi af met de Duitser Maximilian Marterer, de Fransman Gaël Monfils en de Argentijn Diego Schwartzman.

In de kwartfinales wacht Nishikori een krachtmeting met de Kroaat Marin Cilic of de Belg David Goffin. Vier jaar geleden verloor de Japanse nummer negentien van de wereld de finale van Cilic.

Keys gunt Cibulkova slechts vier games

Bij de vrouwen bereikte Keys de kwartfinales door in de vierde ronde simpel af te rekenen met Dominika Cibulkova. De 23-jarige Amerikaanse gunde de Slowaakse slechts vier games: 6-1 en 6-3.

Vorig jaar bereikte Keys de finale in New York, maar daarin dolf ze het onderspit tegen haar landgenoot Sloane Stephens. De titelverdediger plaatste zich eerder al voor de kwartfinales.

Naomi Osaka voegde zich voor de eerste keer in haar loopbaan bij de laatste acht. De twintigjarige Japanse versloeg in de vierde ronde Arina Sabalenka uit Wit-Rusland in drie sets: 6-3, 2-6 en 6-4.

In de derde ronde van het dubbelspel werden Robin Haase en Matwé Middelkoop uitgeschakeld. Het als veertiende geplaatste Nederlandse koppel verloor van de Brit Jamie Murray en de Braziliaan Bruno Soares: 7-6 (4) en 6-4.

In het enkelspel werd Haase al in de tweede ronde uitgeschakeld. De Hagenaar overleefde zijn eerste partij tegen Mackenzie McDonald, maar ging daarna ten onder tegen Goffin.