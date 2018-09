Titelverdediger Nadal bereikt kwartfinales US Open, ook Williams door

De 32-jarige Nadal had op Flushing Meadows 3 uur en 23 minuten nodig om zich te ontdoen van de sterk spelende Georgiër, die de 37e plek inneemt op de wereldranglijst: 6-3, 6-3, 6-7 (6) en 6-4.

Door zijn overwinning op de 26-jarige Basilashvili blijft Nadal in de race om de US Open voor de vierde keer in zijn loopbaan te winnen. De nummer één van de wereld zegevierde in 2010, 2013 en 2017 in New York.

Op weg naar de vierde ronde rekende Nadal al af met zijn landgenoot David Ferrer (opgave), de Canadees Vasek Pospisil (drie sets) en de Rus Karen Khachanov (vier sets).

In de kwartfinales wacht een krachtmeting met Dominic Thiem. De Oostenrijker was zondag in zijn achtste finale een maatje te groot voor de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson: 7-5, 6-2 en 7-6 (2).

Wisselvallige Serena Williams bij laatste acht

Williams speelde in haar achtste finale tegen Kaia Kanepi behoorlijk wisselvallig, maar won wel in drie sets: 6-0, 4-6 en 6-3.

De 23-voudig Grans Slam-winnares trok de eerste set in amper achttien minuten naar zich toe. De Estse nummer 44 van de wereldranglijst maakte slechts zes punten in die set.

De tweede set begon met een break van Kanepi, die vervolgens uitliep naar een 5-2 voorsprong. De 36-jarige Williams sputterde nog even tegen, maar kon niet voorkomen dat ze een derde set moest spelen.

Daarin nam de zesvoudig winnares van de US Open een 3-0 voorsprong. Williams, die na haar zwangerschap bezig is aan een opmars op de WTA-ranking en inmiddels alweer 22e staat, kwam niet meer in de problemen en trok de partij na 1 uur en 37 minuten naar zich toe.

In de kwartfinales speelt Williams tegen Karolina Plisková, de verliezend finaliste van 2016. De Tsjechische rekende in twee sets af met de Australische Ashleigh Barty: 6-4 en 6-4.

Koohof door in gemengd dubbelspel

Wesley Koolhof heeft zonder te spelen de kwartfinales van het gemengddubbelspel gehaald. De Nederlander zou het samen met Nadiia Kichenok uit Oekraïne in de tweede ronde opnemen tegen het als vierde geplaatste duo Latisha Chan uit Taiwan en Ivan Dodig uit Kroatië, maar zij trokken zich wegens een blessure terug.

In de kwartfinale nemen Koolhof en Kichenok het op tegen de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands en de Schot Jamie Murray.