Titelverdediger Nadal bereikt kwartfinales US Open na viersetter

De 32-jarige Nadal had op Flushing Meadows 3 uur en 23 minuten nodig om zich te ontdoen van de sterk spelende Georgiër, die de 37e plek inneemt op de wereldranglijst: 6-3, 6-3, 6-7 (6) en 6-4.

Door zijn overwinning op de 26-jarige Basilashvili blijft Nadal in de race om de US Open voor de vierde keer in zijn loopbaan te winnen. De nummer één van de wereld zegevierde in 2010, 2013 en 2017 in New York.

Op weg naar de vierde ronde rekende Nadal al af met zijn landgenoot David Ferrer (opgave), de Canadees Vasek Pospisil (drie sets) en de Rus Karen Khachanov (vier sets).

In de kwartfinales wacht een krachtmeting met Dominic Thiem. De Oostenrijker was zondag in zijn achtste finale een maatje te groot voor de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson: 7-5, 6-2 en 7-6 (2).

Plisková naar laatste acht

Bij de vrouwen voegde Karolina Plisková zich bij de laatste acht. De Tsjechische rekende in twee sets af met de Australische Ashleigh Barty: 6-4 en 6-4.

Plisková, die in 2016 de US Open-finale verloor, speelt in de kwartfinales mogelijk tegen Serena Williams. De Amerikaanse neemt het later op zondagavond op tegen de 33-jarige Kaia Kanepi uit Estland.