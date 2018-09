Djokovic simpel naar achtste finales US Open, Zverev verrassend onderuit

Djokovic, tweevoudig winnaar van de US Open, had weinig moeite met de als 26e geplaatste Gasquet. Na 2 uur en 10 minuten spelen was de partij in het Arthur Ashe Stadium beslist: 6-2, 6-3 en 6-3.

De 31-jarige tennisser ontbrak vorig jaar in New York vanwege een elleboogblessure en liet pas deze zomer op Wimbledon zien weer helemaal de oude te zijn. In Londen pakte hij zijn eerste Grand Slam-titel in twee jaar tijd.

Op de US Open leverde Djokovic in zijn eerste twee partijen tegen Marton Fucsovics en Tennys Sandgren telkens één set in, maar Gasquet wist hem geen moment aan het wankelen te krijgen. De Fransman leverde vijf keer zijn service in en liet de vijf breakpoints die hij zelf kreeg onbenut.

Djokovic speelt in de achtste finales tegen de ongeplaatste Portugees Joao Sousa, die Lucas Pouille (17) met 7-6 (5), 4-6, 7-6 (4) en 7-6 (5) klopte. Daarna wacht in de kwartfinales mogelijk een clash met Roger Federer, die dan nog wel eerst moet afrekenen met John Millman.

Zverev maakt geplaatste status niet waar

Voor Zverev was de derde ronde het eindstation. De als vierde geplaatste Duitser verloor van zijn landgenoot Philipp Kohlschreiber in vier sets: 7-6 (1), 4-6, 1-6 en 3-6.

De zege betekent voor Kohlschreiber dat hij net als vorig jaar bij de laatste zestien zit van het toernooi in New York. De 34-jarige Duitser neemt het dan op tegen de Japanner Kei Nishikori, die de Argentijn Diego Schwartzman met 6-4, 6-4, 5-7 en 6-1 naar huis stuurde.

Marin Cilic, die in 2014 het toernooi won, moest tot het uiterste gaan om zich bij de laatste zestien te scharen. De als zevende geplaatste Kroaat worstelde zich na een 2-0-achterstand in sets uiteindelijk in vier uur langs de Australische tennisser Alex de Minaur: 4-6, 3-6, 6-3, 6-4 en 7-5.

In de volgende ronde stuit Cilic op David Goffin. De Belg (10), die in de tweede ronde Robin Haase uitschakelde, had tegen de Duitser Jan-Lennard Struff maar drie sets nodig: 6-4, 6-1 en 7-6 (4).

Ook Kvitova al snel onderuit in New York

In het vrouwentoernooi sneuvelde er met Petra Kvitova opnieuw een hoog geplaatste speelster. De Tsjechische, als vijfde ingeschaald, verloor in de derde ronde van Arina Sabalenka. De Wit-Russische voegde zich na een zege in twee sets (7-5, 6-1) bij de laatste zestien in New York.

Maria Sharapova (22) overleefde de derde ronde met gemak. De winnares van 2006 schoof de Letse Jelena Ostapenko, die vorig jaar de titel pakte op Roland Garros, met 6-3 en 6-2 aan de kant.

Slechts drie speelsters uit de top tien van de plaatsingslijst hebben nog kans op de titel. De hoogst geplaatste van hen is de Amerikaanse titelverdedigster Sloane Stephens, als derde gerangschikt.

De aftocht der 'groten' begon al op de eerste dag met de uitschakeling van de Roemeense Simona Halep, de nummer één van de wereld. Donderdag nog vloog de Deense Caroline Wozniacki, als tweede geplaatst, er in de tweede ronde uit.