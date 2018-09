Federer plaatst zich ten koste van Kyrgios voor vierde ronde US Open

Federer had slechts 1 uur en 48 minuten nodig om zich te ontdoen van de speler die 28 plekken lager dan hij staat op de wereldranglijst (2 om 30).

De 37-jarige routinier haalde tegen Kyrgios een goed niveau. Hij sloeg 51 winners en maakte 24 onnodge fouten, tegenover de 32 winners en 35 onnodige fouten van zijn tegenstander.

Federer neemt het in de volgende ronde op tegen de Australiër John Millman, die in vier sets afrekende met de Kazak Mikhail Kukushkin: 6-4, 4-6, 6-3 en 6-1.

Federer is op jacht naar zijn zesde eindzege in New York. Hij schreef het vierde en laatste Grand Slam-toernooi tussen 2004 en 2008 telkens op zijn naam.

Keys bereikt vierde ronde

Bij de vrouwen bereikte Madison Keys de vierde ronde. De Amerikaanse finalist van vorig jaar zette de Servische Aleksandra Krunic in drie sets opzij: 4-6, 6-1 en 6-2.

Angelique Kerber werd verrassend uitgeschakeld. De kampioen van 2016 ging in drie sets onderuit tegen de Slowaakse Dominika Cibulkova: 6-3, 3-6 en 3-6.

Naast Keys en Cibulkova schaarden de Japanse Naomi Osaka (6-0 en 6-0 tegen de Wit-Russische Aljaksandra Sasnovitsj), de Spaanse Carla Suárez (5-7, 6-4 en 7-6 (4) tegen de Française Caroline Garcia) en de Oekraïnse Lesia Tsoerenko (6-4 en 6-0 tegen de Tsjechische Katerina Siniaková) zich onder de laatste zestien.

Kiki Bertens strandde tegen de verwachtingen in in de derde ronde. De Nederlandse was niet opgewassen tegen de Tsjechische Markéta Vondrousová: 7-6 (4), 2-6 en 7-6 (1).