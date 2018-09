Teleurgestelde Bertens: 'Kon echt alle kanten op tegen Vondrousová'

"Het kon echt alle kanten op", liet de teleurgestelde als dertiende geplaatste Nederlandse weten voor de camera van Eurosport.

"Dan speelden we goed, dan ging het minder en daarna toch weer goed. Ik denk dat zij op de belangrijke momenten net wat meer geluk had. Maar ze speelde tegen het einde van de partij ook goed tennis."

Bertens moest na twee uur en twintig minuten in drie sets buigen (7-6 (4), 2-6 en 7-6 (1)). Ze maakte meer punten en won meer games dan Vondrousová, maar verloor toch.

"Ze bleef ervoor gaan, ze is ook een vechter'', sprak de Wateringse lovende woorden over de huidige nummer 103 van de wereldranglijst. "Haar spel is typerend voor een linkshandige. Ze slaat veel terug en daarmee ook nog met druk op de tegenstander. Dat betekent dat je de punten echt moet afmaken en dat lukte mij in deze partij niet goed."

Bertens stond in derde set break voor

Bertens stond in de beslissende derde set een break voor terwijl Vondrousová last had van haar bovenbeen. Ze gaf die voorsprong toch nog weg en verloor tot overmaat van ramp ook nog eens de tiebreak.

De nederlaag is een flinke tegenvaller voor Bertens, die de afgelopen weken in bloedvorm verkeerde. Ze won het WTA-toernooi van Cincinnati en maakte tot de partij tegen Vondrousová ook op de US Open een sterke en stabiele indruk.

Omdat Bertens vorig jaar al in de eerste ronde werd uitgeschakeld op het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar, zal ze wel weer stijgen op de wereldranglijst. De kans is groot dat ze na de US Open de mondiale nummer elf is.

Bertens werd donderdag ook al uitgeschakeld in de tweede ronde van het dubbelspel in New York. Ze ging met haar Zweedse partner Johanna Larsson in twee sets onderuit tegen de Japanse Nao Hibino en de Georgische Oksana Kalasjnikova: 6-7 (3) en 4-6.