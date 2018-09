Bertens verrassend uitgeschakeld in derde ronde US Open

De 26-jarige Bertens, de nummer dertien van de wereld, stond in de beslissende derde set een break voor terwijl de zeven jaar jongere Tsjechische last had van haar bovenbeen. De Wateringse gaf die voorsprong toch nog weg en verloor de tiebreak, waardoor de mondiale nummer 103 na twee uur en twintig minuten als winnares van de baan stapte.

De nederlaag is een flinke tegenvaller voor Bertens, die de afgelopen weken in bloedvorm verkeerde. Ze won het WTA-toernooi van Cincinnati en maakte tot de partij tegen Vondrousová ook op de US Open een sterke en stabiele indruk.

Omdat Bertens vorig jaar al in de eerste ronde werd uitgeschakeld op het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar, zal ze wel weer stijgen op de wereldranglijst. De kans is groot dat ze na de US Open de mondiale nummer elf is.

Bertens begon als grote favoriet

Bertens begon zaterdag als de grote favoriet tegen de jonge Vondrousová, al staat laatstgenoemde wel bekend als een groot talent. In het begin van de partij maakte ze die favorietenrol waar. Bij een 5-3-voorsprong kon Bertens de set uitserveren, maar ze faalde en in de tiebreak ging het weer mis.

Mede door een dubbele fout van Bertens liep Vondrousová snel uit naar 5-0 en die voorsprong gaf ze niet meer weg: 6-7 (4).

Ook aan het begin van de tweede set speelde Vondrousová sterk. Ze brak Bertens en kwam op een 2-0-voorsprong, maar daarna waren de rollen omgedraaid. Bertens pakte liefst zes games op rij (6-2) en bracht de stand weer in evenwicht.

Vondrousová leek op te moeten geven

De derde set verliep aanvankelijk uitstekend voor Bertens. Ze nam een break voorsprong, terwijl Vondrousová door een bovenbeenblessure minder goed bewoog. Het leek er zelfs even op dat de jongeling op zou geven, maar Vondrousová knokte zich terug en kon bij 6-5 de partij uitserveren.

Ditmaal was het Bertens die de rug rechtte. Ze brak Vondrousová en dwong zo een tiebreak af, maar daarin ging het weer mis. Bertens pakte nog maar één punt (7-1), waardoor haar US Open-avontuur onverwacht voorbij is.