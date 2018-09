Serena Williams hecht in nadagen carrière meer waarde aan 'Sister Act'-winst

De 36-jarige Williams kende in de derde ronde van de US Open geen genade. Ze gunde haar twee jaar oudere zus slechts drie games (6-1, 6-2) en stapte zodoende als winnaar van de baan in New York.

Hoewel het al de dertigste 'Sister Act' en haar achttiende zege op Venus was, had deze extra betekenis voor Serena Williams. "We willen nu allebei zo graag winnen", zei de Amerikaanse na haar gewonnen partij op Flushing Meadows.

"Toen we jong waren, wilden we ook graag winnen, maar toen hadden we nog veel meer jaren voor ons. We zijn nu absoluut nog niet van plan om te stoppen, maar het is niet zo dat we nog achttien en negentien jaar oud zijn. Dit voelt dus wel wat anders."

'Beste partij sinds rentree na zwangerschap'

In 1998 stonden de zussen voor het eerst tegenover elkaar op de WTA Tour. Toen was de destijds zeventienjarige Venus op de Australian Open in twee sets te sterk voor de zestienjarige Serena.

Daarna troffen ze elkaar nog 29 keer. Waar Venus de eerste jaren nog de betere van de twee was, werd ze later overvleugeld door haar jongere zus. Toch heeft Serena naar eigen zeggen nooit tegen een betere tennisser dan haar zus gespeeld.

Daarom was de zesvoudig winnaar van de US Open ook ontzettend blij met haar overtuigende partij in de derde ronde. "Dit was mijn beste partij sinds ik terug ben", doelt ze op haar rentree na een lange afwezigheid als gevolg van haar zwangerschap.

Venus lyrisch over spel 'onaantastbare' Serena

Zus Venus was ook onder de indruk van het spel van Serena. "Zo goed heeft ze nog nooit tegen mij gespeeld. Volgens mij deed ik nauwelijks iets fout, maar zij deed gewoon alles goed. Dat niveau wil ze ongetwijfeld vasthouden."

"Ik kreeg niet eens de kans om een bal te retourneren", loofde Venus haar jongere zus. "Als je tegenstander zo goed speelt, kun je jezelf niets verwijten. Ik liet me niet naar de slachtbank leiden, maar zij was onaantastbaar."

In de achtste finales neemt Serena Williams het op tegen Kaia Kanepi. De Estse is de nummer 44 van de WTA-ranglijst.