Nadal naar achtste finales US Open, Serena Williams wint 'Sister Act'

De 32-jarige Nadal versloeg in de derde ronde de Rus Karen Khachanov, de nummer 26 van de wereld, met 5-7, 7-5, 7-6 (7), 7-6 (3) in 4,5 uur.

Nadal, die de US Open won in 2010, 2013 en 2017, versloeg eerder al de Canadees Vasek Pospisil en zijn landgenoot David Ferrer, zonder ook maar een set af te staan op het hardcourt in New York.

In de achtste finales staat de Spanjaard tegenover Nikoloz Basilashvili. De Georgiër was in de derde ronde in vier sets te sterk voor de Argentijn Guido Pella.

Juan Martín del Potro, de nummer drie van de plaatsingslijst verzekerde zich eveneens van een plek bij de laatste zestien. De Argentijn had drie sets nodig tegen de Spanjaard Fernando Verdasco: 7-5, 7-6 (6), 6-3. Zijn volgende opponent is de jonge Kroaat Borna Coric.

Finalist vorig jaar verder, oud-kampioen uitgeschakeld

De verliezend finalist van vorig jaar, Kevin Anderson, ontdeed zich in vijf sets van de pas negentienjarige Canadees Denis Shapovalov: 4-6, 6-3, 6-4, 4-6, 6-4. De 32-jarige Zuid-Afrikaan, eerder dit jaar ook nog finalist op Wimbledon, treft nu Dominic Thiem. Die Oostenrijker rekende in vier sets af met 'thuisspeler' Taylor Fritz: 3-6, 6-3, 7-6 (5), 6-4.

Voor Stan Wawrinka, de kampioen van twee jaar geleden, zit het erop in New York. De Zwitser stapte na zijn partij tegen Milos Raonic als verliezer van de baan. De Canadees won in drie sets (7-6 (6), 6-4, 6-3) en speelt in de achtste finales tegen de Amerikaan John Isner.

Serena Williams wint dertigste 'Sister Act'

Serena Williams had in het vrouwentoernooi geen kind aan zus Venus. De 'Sister Act' was in twee sets en na ruim een uur spelen voorbij: 6-1 en 6-2. In de volgende ronde wacht de zesvoudig kampioen een ontmoeting met de Estse Kaia Kanepi.

Het was pas de tweede keer dat de 36-jarige Serena en haar twee jaar oudere zus Venus elkaar al in de eerste week van een Grand Slam troffen. Vaak komen ze elkaar pas in de halve finales of in de eindstrijd tegen.

De zussen stonden voor de dertigste keer tegenover elkaar. Achttien keer ging de winst naar de jongste van de twee. Twintig jaar geleden vochten ze hun eerste duel op de baan uit.

Karolína Plísková, als achtste ingeschaald, drong ook door tot de vierde ronde. De Tsjechische had het vrij lastig met de jonge Amerikaanse Sofia Kenin, maar won wel in twee sets: 6-4, 7-6 (2).