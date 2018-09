Nadal naar achtste finales US Open, Serena verslaat zus Venus Williams

De Spanjaard, die de US Open in 2010, 2013 en 2017 won, versloeg in de derde ronde de Rus Karen Khachanov, de nummer 26 van de wereld, met 5-7, 7-5, 7-6(7), 7-6(3) in 4,5 uur.

De 32-jarige Nadal versloeg eerder al zonder setverlies de Canadees Vasek Pospisil en landgenoot David Ferrer.

Serena Williams verslaat zus Venus

Serena Williams heeft zich in de nacht van vrijdag op zaterdag eenvoudig geplaatst voor de achtste finales van de US Open. De Amerikaanse versloeg haar zus Venus in twee sets: 6-1 en 6-2, na ruim een uur spelen.

Het was pas de tweede keer dat Venus (38) en Serena (36) elkaar al in de eerste week van een grandslam troffen. Vaak komen ze elkaar pas tegen in de halve finales of in de eindstrijd.

Het was de dertigste keer dat de zussen tegenover elkaar stonden in de zogeheten 'Sister Act'. Twintig jaar geleden vochten ze hun eerste duel op de tennisbaan uit.