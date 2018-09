Titelverdedigers Rojer en Tecau uitgeschakeld in dubbelspel US Open

Albot en Jaziri sloegen na twee uur en negentien minuten spelen toe op hun eerste matchpoint.

Rojer en Tecau leken met de winst van de eerste set en een 4-2-voorsprong in de tweede set relatief eenvoudig op de zege af te stevenen, maar daarna ging het alsnog mis voor ze.

De 37-jarige Rojer en de 33-jarige Tecau wonnen vorig jaar in New York hun tweede titel in het dubbelspel bij een Grand Slam-toernooi, nadat ze in 2015 Wimbledon op hun naam hadden geschreven.

Dit jaar staat de teller vooralsnog op twee titels op de ATP Tour, in Dubai (begin maart) en in Winston-Salem (afgelopen vrijdag).

Haase en Middelkoop bereiken wel derde ronde

Robin Haase en Matwé Middelkoop bereikten wel de derde ronde. Het duo was in drie sets te sterk voor de Duitsers Philipp Petzschner en Tim Puetz: 6-3, 3-6 en 6-1.

Haase en Middelkoop komen in de derde ronde mogelijk een landgenoot tegen. Wesley Koolhof en zijn Nieuw-Zeelandse partner Marcus Daniell moeten dan hun partij in de tweede ronde nog wel goed doorkomen.

Kiki Bertens en de Zweedse Johanna Larsson strandden in de tweede ronde van het damesdubbelspel. Het duo was niet opgewassen tegen de Japanse Nao Hibino en de Georgische Oksana Kalasjnikova: 6-7 (3) en 4-6.

Bertens kan zich door het verlies nu volledig concentreren op het enkelspel in New York. Ze speelt zaterdag in de derde ronde tegen de Tsjechische Marketa Vondrousova.

Stephens plaatst zich voor vierde ronde

Sloane Stephens plaatste zich voor de vierde ronde in het enkelspel. De Amerikaanse titelverdediger rekende in twee sets af met de Wit-Russische Viktória Azárenka: 6-3 en 6-4.

Stephens had een uur en 48 minuten nodig om zich te ontdoen van de speler die in 2012 en 2013 de finale bereikte in New York, maar inmiddels is afgezakt naar de 79e plaats op de wereldranglijst.

Stephens neemt het in de achtste finales op tegen de als zestiende geplaatste Belgische Elise Mertens, die in twee sets de als 23e ingeschaalde Tsjechische Barbora Strýcová opzij zette: 6-3 en 7-6 (4).

Naast Stephens en Mertens schaarden de als zevende geplaatste Oekraïnse Jelina Svitolina (6-4 en 6-4 tegen de Chinese Wang Qiang) en de als negentiende geplaatste Letse Anastasija Sevastova (4-6, 6-2 en 6-1 tegen de Russische Ekaterina Makarova) zich onder de laatste zestien.