Umpire mag ondanks 'peptalk' tegen Kyrgios actief blijven bij US Open

De Amerikaanse tennisbond USTA, die de US Open organiseert, geeft vrijdag in een verklaring wel toe dat Lahyani niet juist gehandeld heeft.

"Na een uitgebreid onderzoek door officials van de US Open is vastgesteld dat het gedrag van Lahyani tijdens het duel tussen Kyrgios en Pierre-Hugues Herbert niet volgens het protocol was", schrijft de USTA.

"Lahyani is verteld dat hij zich in zijn volgende wedstrijden aan de geldende protocollen moet houden. Lahyani zal tijdens de US Open actief blijven als umpire. Zijn volgende wedstrijden zullen beoordeeld worden, zoals dat bij alle umpires gebeurt tijdens de US Open."

USTA-woordvoerder Chris Widmaier vertelt aan het Amerikaanse persbureau AP dat de ervaren scheidsrechter geen straf krijgt vanwege zijn "voorbeeldige staat van dienst als internationaal tennisofficial".

Kyrgios wint partij na ingrijpen Lahyani

Lahyani kwam donderdag in de partij tussen Kyrgios en Herbert van zijn stoel op het moment dat Kyrgios met 4-6 en 0-3 achterstond. De umpire vroeg of het enfant terrible uit Australië medische hulp nodig had vanwege zijn nonchalante gedrag.

"Ik wil je helpen", zei Lahyani. "Ik heb wedstrijden van je gezien: je bent erg goed in tennis. Ik weet dat je niet zo bent als je nu doet."

Kyrgios draaide de partij vervolgens om. Hij wist de tweede set nog met 7-5 te winnen en pakte daarna ook de derde en vierde set (6-3 en 6-0).

Herbert had na de wedstrijd geen goed woord over voor de actie van Lahyani. "Ik kan Nick niets kwalijk nemen, want hij vroeg niet om hulp. Maar zijn houding en gedrag veranderden daarna wel en hij domineerde de wedstrijd. Ik ben boos op de umpire na het zien van de beelden. Het is niet aan hem om naar beneden te komen en Nick te kalmeren."

Lahyani umpire bij duel van Haase en Middelkoop

De als dertigste geplaatste Kyrgios neemt het zaterdag in de derde ronde van de US Open op tegen de als tweede ingeschaalde Roger Federer.

Lahyani werd vrijdag alweer ingedeeld. Hij is de scheidsrechter bij de dubbelwedstrijd van Robin Haase en Matwé Middelkoop. De Nederlanders nemen het op baan 13 in de tweede ronde op tegen de Duitsers Philipp Petzschner en Tim Puetz.