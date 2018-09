Peptalk umpire voor Kyrgios op US Open valt slecht bij spelers

Het enfant terrible van de ATP-tour stond in zijn partij in de tweede ronde met 4-6 en 0-3 achter, toen Lahyani van zijn stoel kwam. Hij vroeg of de Australiër medische hulp nodig had vanwege zijn lankmoedige gedrag.

"Ik wil je helpen", zei de umpire vervolgens. "Ik heb wedstrijden van je gezien: je bent erg goed in tennis. Ik weet dat je niet zo bent als je nu doet."

Kyrgios liet vervolgens een verzorger komen, ook al was er fysiek gezien weinig met hem aan de hand. De Australiër wist de tweede set vervolgens met 7-5 te winnen. Hij won de partij door de derde en vierde set eveneens te pakken: 6-3 en 6-0.

'Het is niet aan de umpire dit te doen'

Herbert sprak na afloop op Twitter schande van de peptalk van Lahyani. "Ik kan Nick niets kwalijk nemen, want hij vroeg niet om hulp. Maar zijn houding en gedrag veranderde daarna wel en hij domineerde de wedstrijd."

"Ik ben wel boos op de umpire na het zien van de beelden. Het is niet aan hem om naar beneden te komen en Nick te kalmeren. Ging hij hierdoor beter spelen? Dat zullen we vermoedelijk nooit weten."

De Fransman heeft de organisatie van de US Open om opheldering gevraagd. De USTA liet na afloop in een verklaring weten dat Lahyani van zijn stoel afkwam vanwege de herrie in het stadion en om te kijken of Kyrgios fysiek wel in staat was om verder te spelen. "De USTA denkt zeker dat we gek zijn", aldus Herbert. "We hebben allemaal gehoord wat de umpire zei. Ik verwacht een uitleg."

Onder anderen Roger Federer liet zich uit over de kwestie. "Ik snap wat Lahyani wilde bereiken, maar het is niet de rol van de umpire om dit te doen", zei de Zwitser. "Een umpire moet beslissingen op zijn stoel nemen. Ik weet niet precies wat hij zei, maar hij was daar veel te lang."