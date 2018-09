Bertens ziet nog verbeterpunten maar is tevreden over solide spel

De 26-jarige Westlandse gunde de Amerikaanse nummer 193 van de wereld slechts drie games (6-2 en 6-1) en treft nu de Tsjechische Marketa Vondrousova.

De winnares van het WTA-toernooi van Cincinnati is inmiddels acht partijen op rij ongeslagen. Ze werd tegen Di Lorenzo ook in het zadel geholpen door de liefst 28 onnodige fouten die de Amerikaanse sloeg.

"Ik kende haar niet, dus ik was een beetje zoekende aanvankelijk", erkende de nummer dertien van de wereld. "Zij begon best goed en ik wist niet goed hoe ik wilde spelen, maar uiteindelijk was het gewoon solide."

Bertens zag nog voldoende verbeterpunten, maar is desondanks tevreden over haar partij. "Het was misschien niet zo goed als ik zou willen, het had wat agressiever gemogen, maar ik denk dat dit de juiste tactiek was voor vandaag."

'Denk dat ik best stabiel ben'

Door haar overwinning staat Bertens voor het eerst in haar loopbaan in de derde ronde in New York. "Ik heb dit jaar in alle Grand Slams de derde ronde gehaald, dus ik denk dat ik best stabiel ben. Dat woord heb ik de afgelopen jaren maar weinig gebruikt", lachte ze. "Het voelt goed om hier eindelijk in de derde ronde te staan. Ergens kan ik het niet geloven."

Bertens erkende dat ze momenteel blaakt van het zelfvertrouwen. "Ik heb geloof in mezelf. Eerder voelde ik me gestrest om naar een Grand Slam te komen, omdat ik punten wilde pakken. Nu sta ik er relaxter in. Ik leg mezelf minder druk op."

Met Vondrousova treft Bertens de nummer 103 van de wereld. De negentienjarige Tsjechische kwam op een Grand Slam nog nooit verder dan de tweede ronde.

Mocht Bertens winnen, dan neemt ze het in ieder geval niet op tegen Caroline Wozniacki. De nummer twee van de wereld verloor verrassend van Lesia Tsurenko uit Oekraïne. Bertens treft daardoor mogelijk pas in de kwartfinales voor het eerst een geplaatste speler.