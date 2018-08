Haase verliest in tweede ronde US Open van Goffin

De nummer 49 van de wereld kwam in New York nooit verder dan de tweede ronde, net als op Roland Garros. Bij de Australian Open en Wimbledon, de twee andere grandslamtoernooien, haalde hij wel eens de derde ronde. Haase deed dat bij beide toernooien in 2011.

Eerder dit jaar was Goffin op het Franse gravel ook al te sterk voor de beste Nederlandse tennisser van dit moment. Toen nam Haase een voorsprong van 2-0 in sets, maar verloor hij alsnog.

Nu begon de Hagenaar een stuk minder goed. In de eerste set brak Goffin Haase twee keer waardoor hij die set snel binnenhaalde.

Haase speelde in de tweede set een stuk beter, brak de Belg twee keer en nam een 5-2-voorsprong. Goffin kwam nog terug tot 6-6, waarna Haase de tiebreak won.

Haase kan initiatief niet overnemen

In de derde kwam Goffin snel een break voor, maar Haase brak direct terug. Even leek het erop alsof de Nederlander het initiatief over kon nemen van Goffin, maar de Belg herpakte zich en won de set met 6-3.

Daarna leek het geloof in een goede afloop verdwenen bij Haase. Goffin pakte twee breaks voorsprong en won de set vrij eenvoudig met 6-2. Goffin speelt in de derde ronde in New York tegen de Duitser Jan-Lennard Struff.

Met de uitschakeling van Haase is van de Nederlanders alleen Kiki Bertens nog actief in het enkelspel. De Westlandse bereikte donderdag de derde ronde ten koste van de Amerikaanse Francesca Di Lorenzo.

Bertens ook in dubbelspel verder

Ook in het dubbelspel kende Bertens succes. Ze bereikte met haar Zweedse partner Johanna Larsson de tweede ronde van het vrouwendubbel.

Het koppel was in de openingsronde te sterk voor Kaia Kanepi uit Estland en de Duitse Andrea Petkovic: 6-2 en 6-4. De partij duurde 1 uur en 10 minuten.

In de tweede ronde nemen Bertens en Larsson, die op Flushing Meadows als negende zijn geplaatst, het op tegen de Japanse Nao Hibino en Oksana Kalashnikova uit Georgië.

Eerder bereikten de Nederlandse Demi Schuurs en de Belgische Elise Mertens al de tweede ronde van het vrouwendubbelspel.