Federer en Zverev zonder setverlies naar derde ronde US Open

Federer zette de Fransman Benoît Paire, de nummer 56 van de wereld, met 7-5, 6-4 en 6-4 aan de kant. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar besliste de partij in circa twee uur.

In de derde ronde staat de 37-jarige Federer tegenover Nick Kyrgios. De Australiër ontdeed zich eerder op donderdag in vier sets van de Fransman Pierre-Hugues Herbert: 4-6, 7-6 (6), 6-3, 6-0.

Door zijn eenvoudige zege blijft Federer in de race om de US Open voor de zesde keer in zijn loopbaan te winnen. In 2004, 2005, 2006, 2007 en 2008 trok de mondiale nummer twee al aan het langste eind in New York.

Zverev rekende in eveneens drie sets af met de Fransman Nicolas Mahut: 6-4, 6-4 en 6-2. De Duitse nummer vier van de wereld won de partij in 1 uur en 49 minuten.

Hij stuit in de derde ronde op zijn landgenoot Philipp Kohlschreiber, die in vier sets te sterk was voor de Australiër Matthew Ebden: 6-7 (1), 6-3, 6-2, 6-0.