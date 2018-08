Djokovic en Federer naar derde ronde US Open, Wozniacki onderuit

Federer zette de Fransman Benoît Paire, de nummer 56 van de wereld, met 7-5, 6-4 en 6-4 aan de kant. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar besliste de partij in circa twee uur.

In de derde ronde staat de 37-jarige Federer tegenover Nick Kyrgios. De Australiër ontdeed zich eerder op donderdag in vier sets van de Fransman Pierre-Hugues Herbert: 4-6, 7-6 (6), 6-3, 6-0.

Door zijn eenvoudige zege blijft Federer in de race om de US Open voor de zesde keer in zijn loopbaan te winnen. In 2004, 2005, 2006, 2007 en 2008 trok de mondiale nummer twee al aan het langste eind in New York.

Djokovic hersteld na zware partij

Djokovic rekende in de tweede ronde af met de Amerikaan Tennys Sandgren: 6-1, 6-3, 6-7(2) en 6-2. De Servische nummer zes van de plaatsingslijst leek weer goed hersteld van de gevolgen van zijn partij in de eerste ronde.

De voormalig nummer één van de wereld voelde na zijn zege op de Hongaar Marton Fucsovics ziek door de hitte. In totaal gaven toen zes spelers op vanwege de zware omstandigheden.

Zverev rekende in drie sets af met de Fransman Nicolas Mahut: 6-4, 6-4 en 6-2. De Duitse nummer vier van de wereld won de partij in 1 uur en 49 minuten. Hij stuit in de derde ronde op zijn landgenoot Philipp Kohlschreiber.

Oud-winnaar Marin Cilic plaatste zich met speels gemak voor de volgende ronde. De Kroatische nummer zeven de plaatsingslijst gunde de arme Pool Hubert Hurkacz welgeteld twee games: 6-2, 6-0 en 6-0.

Angelique Kerber

Tsurenko verrast Wozniacki

Bij de vrouwen sneuvelde Wozniacki al verrassend in de tweede ronde. De Deense nummer twee van de plaatsingslijst was niet opgewassen tegen de Oekraïense Lesia Tsurenko, de huidige mondiale nummer 36: 6-4 en 6-2.

Door de uitschakeling van Wozniacki is het vrouwentoernooi al de nummers één en twee van de wereld kwijt. Simona Halep, als eerste geplaatst, ging al in de eerste ronde onderuit.

Wozniacki had in de vierde ronde de tegenstander van Kiki Bertens kunnen zijn. De Westlandse treft bij een zege op de Tsjechische Marketa Vondrousova nu de winnares van de partij tussen Tsurenko en Katerina Siniakova, eveneens uit Tsjechië.

Kerber en Kvitová wel verder

De Duitse Angelique Kerber en de Tsjechische Petra Kvitová drongen wel door tot de derde ronde. De als vierde geplaatste Kerber klopte Johanna Larsson met 6-2, 5-7, 6-4 en de als vijfde gerangschikte Kvitová won met 7-5 en 6-3 van Yafan Wang uit China.

Kerber stuit in haar volgende partij op de Slowaakse Dominika Cibulkova, die in de eerste ronde Arantxa Rus uitschakelde. Kvitová treft in de derde ronde Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland.