Bertens met speels gemak naar derde ronde US Open

De 26-jarige Bertens gunde Di Lorenzo, de nummer 193 van de wereld, slechts drie games: 6-2 en 6-1. De partij op Flushing Meadows duurde iets meer dan een uur.

Het is de eerste keer in haar carrière dat de Nederlandse de derde ronde van de US Open haalt. Daarin speelt ze tegen Markéta Vondrousová uit Tsjechië. De nummer 103 van de wereld versloeg de Canadese Eugenie Bouchard met 6-4 en 6-3.

Bertens is bezig aan het succesvolste tennisjaar van haar loopbaan. Nadat ze op Wimbledon de kwartfinales haalde, wist ze dat op het hardcourt in Montreal te herhalen. Vervolgens won ze het sterk bezette toernooi in Cincinnati.

Mede door haar uitstekende spel op die laatste twee toernooien geldt Bertens als een van de outsiders voor de titel. Ze rekende de afgelopen weken met verschillende spelers uit de top tien af, onder wie Simona Halep, Caroline Wozniacki en Petra Kvitová.

Bertens wint acht games op rij

Donderdag tegen Di Lorenzo leverde Bertens in de openingsgame van de partij haar opslag in, maar daarna brak ze direct terug. Tot en met de vijfde game verliep de eerste set volgens service, maar daarna won de mondiale dertien drie games op rij.

In het tweede bedrijf liep Bertens in een mum van tijd uit naar 4-0. Di Lorenzo brak nog wel terug, maar de Zuid-Hollandse gaf vervolgens geen game meer weg en maakte de partij af op haar eerste matchpoint.

Ook in dubbelspel is Bertens door

Bertens won ook haar dubbelpartij. Met de Zweedse Johanna Larsson versloeg ze Kaia Kanepi uit Estland en de Duitse Andrea Petkovic met 6-2 en 6-4.

In de tweede ronde nemen de als negende geplaatsten Bertens en Larsson het op tegen de Japanse Nao Hibino en Oksana Kalasjnikova uit Georgië.