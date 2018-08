Cornet kraakt uitspraken voorzitter Franse tennisbond over catsuit Williams

Giudicelli vertelde onlangs dat Roland Garros voortaan een strenger kledingadvies gaat hanteren en dat de catsuit van Williams uit respect voor het toernooi niet meer toegestaan is.

Cornet, de nummer 31 van de wereld, kon haar oren niet geloven. "Bernard Giudicelli leeft in een ander tijdperk. Zijn uitspraken kwamen echt als een schok voor mij", aldus de Française, die deze week zelf op opmerkelijke wijze het nieuws haalde, tegen de BBC.

Tijdens haar verloren eersterondepartij op de US Open tegen Johanna Larsson trok Cornet haar shirt, dat verkeerd om zat, even uit. Voor die actie kreeg ze tot verbazing van veel mensen een officiële waarschuwing van de umpire.

"Wat Giudicelli zei over de catsuit van Williams is tienduizend keer erger dan wat mij dinsdag overkwam", aldus de 28-jarige Cornet. "Hij is voorzitter van de Franse bond en hoeft dit soort uitspraken helemaal niet te doen."

Cornet was bang voor boete

De 28-jarige Cornet was wel verbaasd over het feit dat ze op haar vingers werd getikt vanwege het uittrekken van haar shirt. Ze kreeg bijval van de WTA en de organisatie van de US Open heeft beloofd dat een dergelijk incident in de toekomst niet meer voor zal komen.

"De umpire wist waarschijnlijk niet goed hoe hij met de situatie om moest gaan, maar ik vind het wel terecht dat ik excuses heb gekregen", aldus Cornet. "Ik was al bang voor een boete, maar gelukkig is daar geen sprake van geweest."