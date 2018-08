Nadal simpel naar derde ronde US Open, Serena Williams treft zus Venus

Nadal had op het Amerikaanse hardcourt iets meer dan twee uur nodig om af te rekenen met de Canadees Vasek Pospisil, die de 88e plek inneemt op de wereldranglijst: 6-3, 6-4 en 6-2.

De 32-jarige Nadal bleef daardoor nog zonder setverlies op de US Open. In de eerste ronde had de Spanjaard al afgerekend met zijn landgenoot David Ferrer, die moest opgeven in de tweede set.

In de derde ronde neemt Nadal, die de US Open in 2010, 2013 en 2017 op zijn naam schreef, het op tegen de Rus Karen Khachanov, de nummer 26 van de wereld.

Voor Andy Murray was de tweede ronde het eindstation op Flushing Meadows. De Schot dolf in vier sets het onderspit tegen de Spanjaard Fernando Verdasco: 5-7, 6-2, 4-6 en 4-6.

Murray kende al een wisselvallige voorbereiding op de US Open. De drievoudig Grand Slam-winnaar bereikte in Washington de kwartfinales, maar werd op het Masters-toernooi van Cincinnati al in de eerste ronde uitgeschakeld.

'Sister Act' in derde ronde US Open

Bij het vrouwentoernooi kunnen de fans zich gaan opmaken voor een strijd tussen zussen Serena en Venus Williams. Venus plaatste zich woensdag al voor de derde ronde door de Italiaanse Camila Giorgi te verslaan en Serena maakte later eveneens geen fout in haar tweederondepartij.

De 36-jarige Amerikaanse was in twee sets te sterk voor Carina Witthöft: 6-2 en 6-2. Williams had slechts een uur en acht minuten nodig om af te rekenen met de Duitse.

Serena en Venus spelen voor de dertigste keer tegen elkaar en voor de tweede keer in 2018. Op het toernooi van Indian Wells in maart won de inmiddels 38-jarige Venus het 29e onderlinge duel in twee sets.

De partij tussen de twee zussen staat vrijdagavond op het programma in New York.

Garbiñe Muguruza slaagde er niet in de derde ronde te bereiken. De tweevoudig Grand Slam-winnares moest haar meerdere erkennen in de 22-jarige Karolína Muchová: 6-3, 4-6 en 4-6.