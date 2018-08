Titelverdediger Stephens moeizaam naar derde ronde US Open

De 25-jarige Stephens ontdeed zich met 4-6, 7-5, 6-2 van Kalinina, die op de wereldranglijst de 134e positie inneemt. De Oekraïense had zich via het kwalificatietoernooi voor het hoofdschema geplaatst.

Stephens schreef vorig jaar verrassend de US Open op haar naam. De nummer drie van de wereld haalde eerder dit jaar ook de finale van Roland Garros, waarin ze van Simona Halep verloor. Op zowel de Australian Open als Wimbledon strandde ze al in de eerste ronde.

In de derde ronde speelt Stephens tegen Victória Azárenka. De voormalige nummer één van de wereld, die in 2012 en 2013 verliezend finalist was in New York, gunde de Australische Daria Gavrilova slechts drie games: 6-1 en 6-2.

Venus Williams

'Sister Act' op komst in derde ronde

Ook Venus Williams drong op Flushing Meadows door tot de derde ronde. De 38-jarige Amerikaanse, die de US Open in 2000 en 2001 won, rekende in twee sets af met Camila Giorgi uit Italië: 6-4 en 7-5.

Door de zege van Venus Williams is de volgende 'Sister Act' dichtbij. Ze treft in haar volgende partij mogelijk haar zus Serena, die het later op woensdag tegen de Duitse Carina Witthöft opneemt.

De Oekraïense Elina Svitolina en Karolína Plísková ui Tsjechië bereikten eveneens de derde ronde. De als zevende geplaatste Svitolina was met 6-2 en 6-3 te sterk voor de Duitse Tatjana Maria en de als achtste gerangschikte Plísková zette Ana Bogdan uit Roemenië met 6-2 en 6-3.

Thiem in vijf sets verder

Bij de mannen had Dominic Thiem het in de tweede ronde behoorlijk lastig met Steve Johnson. De als negende geplaatste Oostenrijker won in vijf sets van de Amerikaan: 6-7 (5), 6-3, 5-7, 6-4, 6-1. Thiem ontmoet nu de Amerikaan Taylor Fritz.

Stan Wawrinka plaatste zich eveneens voor de derde ronde. De Zwitser, die de US Open in 2016 won, versloeg de Franse qualifier Ugo Humbert met 7-6 (5), 4-6, 6-3, 7-5. In zijn volgende partij treft Wawrinka de Canadees Milos Raonic.