Titelverdedigers Rojer en Tecau beginnen US Open met eenvoudige zege

Rojer en Tecau, de nummers zes van de plaatsingslijst, rekenden in twee sets af met Arends en Sancic: 6-3 en 6-3. Na een uur en twintig minuten sloegen de Nederlander en de Roemeen toe op hun derde matchpoint.

In de tweede ronde nemen Rojer en Tecau het op tegen de winnaars van de ontmoeting tussen het Moldavisch-Tunesische koppel Radu Albot/Malek Jaziri en de Britse broers Ken en Neal Skupski.

Vorig jaar zorgden Rojer en Tecau voor een flinke verrassing door de US Open voor het eerst op hun naam te schrijven. De nummers negen en vijftien van de wereld prolongeerden vorige week hun titel op het hardcourt in het Amerikaanse Winston-Salem.

Later op woensdag komen Robin Haase en Matwé Middelkoop in actie in het dubbelspel. Het Nederlandse duo spelen in de eerste ronde tegen Christopher Eubanks en Donald Young uit de Verenigde Staten.

Kerkhove naar tweede ronde dubbelspel

In het vrouwendubbelspel bereikte Lesley Kerkhove eveneens de tweede ronde. De Zeeuwse versloeg met haar Wit-Russische partner Lidziya Marozava de Poolse Alicja Rosolska en de Amerikaanse Abigail Spears met 6-4 en 6-4.

In het enkelspel slaagde Kerkhove er niet in om het hoofdtoernooi op Flushing Meadows te halen. De Nederlandse strandde in de tweede ronde van de kwalificaties.

Ook Michaëlla Krajicek speelt woensdag haar eerste partij in het dubbelspel van de US Open. De Delftse treft met de Française Pauline Parmentier het Amerikaans-Duitse koppel Raquel Atawo/Anna-Lena Grönefeld.

Victoria Azarenka

Azarenka en Svitolina met speels gemak verder

In het vrouwenenkelspel drongen Victória Azárenka en Elina Svitolina eenvoudig door tot de derde ronde. De voormalig nummer één van de wereld Azarenka zette de Australische Daria Gavrilova opzij en de als zevende geplaatste Svitolina klopte Tatjana Maria uit Duitsland.

Azárenka, die in 2012 en 2013 verliezend finaliste was in New York, gunde Gavrilova slechts drie games: 6-1 en 6-2. In de derde ronde ontmoet de Wit-Russische de winnaar van de partij tussen titelverdediger Sloane Stephens en Anhelina Kalinina uit Oekraïne.

Svitolina was met 6-2 en 6-3 te sterk voor Maria. De Oekraïense speelt in haar volgende partij tegen Irina-Camelia Begu uit Roemenië of Qiang Wang uit China.