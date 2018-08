Bertens erg tevreden met spel in 'heel chaotisch' New York

"Ik ben superblij met de manier waarop ik heb gespeeld", zei Bertens dinsdagavond na haar overwinning op Kristyna Plísková in gesprek met de NOS. "Het was heel erg heet en dat maakte het lastig, daarom ben ik alleen maar blij dat ik het in twee sets heb kunnen afmaken."

De nummer dertien van de plaatsingslijst had ruim een uur nodig om in het snikhete New York af te rekenen met de Tsjechische Plísková, de nummer 96 op de mondiale ranking. Bertens evenaarde daarmee haar beste resultaat ooit op de US Open, want ze kwam nooit verder dan de tweede ronde.

Mede door haar knappe zege van het WTA-toernooi van Cincinnati staat de 26-jarige Bertens met vertrouwen en in uitstekende vorm op de baan in New York. Maar de Nederlandse moet nog wel even wennen aan de drukte in en rondom de stad.

"Je moet je blijven concentreren voor elk punt, maar dat is zeker in deze warmte soms lastig", aldus Bertens. "Je hoort alles wat er om je heen gebeurt. In het hotel en de stad heb je een beetje hetzelfde, dus het is een grote chaos hier."

Tennisfans beschermen zich tegen de zon

Bertens waakt voor onderschatting

In de tweede ronde treft Bertens met Francesca Di Lorenzo een speelster die 'slechts' de 193e plek inneemt op de wereldranglijst. De pupil van Raemon Sluiter weet weinig van de 21-jarige Amerikaanse, maar waakt daarom juist voor onderschatting.

"Op de US Open moet je gewoon voor iedereen uitkijken. Ik weet niet veel van haar, maar Raemon vertrok direct na mijn wedstrijd naar haar baan toe om de wedstrijd te bekijken. Ik denk dat hij al een mooi wedstrijdplan klaar heeft liggen."

Mocht Bertens ook Di Lorenzo verslaan, dan neemt de Nederlandse het in de derde ronde op tegen de Canadese Eugenie Bouchard of de Tsjechische Markéta Vondrousová.

Voor Arantxa Rus was de eerste ronde het eindstation. De 27-jarige Zuid-Hollandse kon dinsdag niet voor een stunt zorgen tegen Dominika Cibulková: 4-6, 6-2 en 6-3.