Extreme hitte zorgt voor problemen en stevige kritiek bij US Open

De temperaturen bij het Grand Slam-toernooi op Flushing Meadows liepen dinsdag op tot 37 graden Celsius. Door de vochtigheid voelde het zelfs aan als 42 graden Celsius.

Djokovic vertelde na zijn moeizame zege in drie uur op de Hongaar Marton Fucsovics (6-3, 3-6, 6-4, 6-0) dat hij zich ziek voelde door de hitte.

De als zesde geplaatste Serviër, die tijdens de partij meerdere medische time-outs nodig had, vroeg daarom om een prullenbak voor het geval hij moest overgeven. Tijdens de pauzes bedekte hij zich in handdoeken met ijs erin.

"Ik kon slechts bidden dat ik me wat beter zou gaan voelen, want het ging aanvankelijk niet goed met me'', zei Djokovic na de wedstrijd. "Vooral tijdens de eerste drie sets voelde ik me vaak ziek. Ik dank de organisatie voor de tien minuten rust die we kregen. We hadden dat beiden nodig."

Djokovic en Fucsovics zitten naast elkaar in ijsbad

De voormalig nummer één van de wereld, een van de titelfavorieten in New York, doelt daarmee op de 'hitteregel' die de US Open-organisatie dinsdag voor het eerst instelde. De mannen kregen tussen de derde en de vierde set een pauze van tien minuten waarin ze terug mochten naar de kleedkamers.

Djokovic gebruikte die break dinsdag om een ijsbad te nemen, samen met zijn tegenstander Fucsovics. "Het was grappig. Marton en ik zaten naast elkaar in twee ijsbaden", aldus de Wimbledon-winnaar.

"Ik moet zeggen: het was een prachtig gevoel om 2,5 uur te knokken met een tegenstander en om dan in de kleedkamer volledig naakt naast elkaar te zitten in een ijsbad. En dat terwijl de wedstrijd nog niet eens afgelopen was."

Toch zorgde de extreme hitte én de nieuwe hitteregel in het mannentoernooi van de US Open vooral voor veel kritiek. "Misschien hadden ze eerst even moeten overleggen over deze regel", stelde de Australiër John Millman, die dinsdag in drie sets afrekende met de Amerikaan Jenson Brooksby (6-4, 6-2 en 6-0).

"Het lijkt er nu op alsof de organisatie gewoon zijn eigen regels verzint. Ik ben niet een groot fan van de regel om tien minuten pauze te houden na de derde set."

Zes mannen moeten opgeven

Pauze of niet, in totaal moesten liefst zes mannen dinsdag opgeven in hun eersterondepartij. Zeker drie daarvan gaven aan dat de hitte de boosdoener was.

Leonardo Mayer, die in de vierde set van zijn wedstrijd tegen de Serviër Laslo Djere niet meer verder kon omdat hij duizelig was en zijn bloeddruk erg laag was, stelde dat het niet meer van deze tijd is om een best-of-five te spelen, een regel die alleen geldt bij Grand Slams.

"Ik vind dat we geen vijf sets zouden moeten spelen", zei de 31-jarige Argentijn. "Ze zullen pas stoppen als er iemand dood gaat. Het is ongelooflijk, de wedstrijden worden erg lelijk. De enige oplossing is om de partijen korter te maken."

In het vrouwentoernooi, waar de wedstrijden om twee in plaats van drie gewonnen sets gaan, mogen speelsters een pauze van tien minuten aanvragen na de tweede set.

De hitte lijkt nog wel even aan te houden in New York. Volgens de voorspellingen wordt het woensdag 36 graden Celsius en donderdag 33 graden Celsius.