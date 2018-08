Haase bereikt tweede ronde US Open na vijfsetter tegen McDonald

Het bereiken van de tweede ronde is een evenaring van de beste prestatie van Haase ooit op het Grand Slam-toernooi in New York. Hij haalde in 2015 een keer eerder de tweede ronde.

De 31-jarige Haase speelt vrijdag in de tweede ronde tegen David Goffin. De als tiende geplaatst Belg was in zijn eerste partij in drie sets te sterk voor de Italiaan Federico Gaio (6-2, 6-4 en 7-6 (5)).

In de eerste ronde van Roland Garros dit jaar stonden de twee ook tegenover elkaar. Goffin versloeg de Nederlander in Parijs na een vijfsetter. Haase verspeelde toen een voorsprong van 2-0 in sets.

Haase profiteert van vermoeidheid McDonald

De Amerikaan McDonald, de nummer 79 van de wereldranglijst, begon sterk aan de partij en won de eerste twee sets met 6-4. McDonald maakte in die sets minder fouten dan Haase en won beide sets redelijk eenvoudig.

In het derde bedrijf deed Haase, die 49e staat op de wereldranglijst, wat terug. De Hagenaar ging zorgvuldiger spelen en won de set met 6-3. Vanaf de vierde set was de wedstrijd gelopen.

McDonald had zichtbaar last van kramp en kon niet goed meer bewegen. Haase won de set met 6-1 en brak drie keer de opslag van de Amerikaan.

In de vijfde set was het spelbeeld niet anders. Haase was fitter en McDonald leek het tempo niet meer te kunnen bijhouden. De Nederlander had niet lang nodig om de set binnen te halen met 6-3.