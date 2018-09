Federer en Zverev eenvoudig verder in New York, ook Sharapova door

Federer kende geen grote problemen met Yoshihito Nishioka. De 37-jarige Zwitser rekende na minder dan twee uur spelen af met de Japanner, de nummer 177 van de wereld: 6-2, 6-2 en 6-4.

Door zijn simpele zege blijft Federer in de race om de US Open voor de zesde keer in zijn loopbaan te winnen. In 2004, 2005, 2006, 2007 en 2008 trok de twintigvoudig Grand Slam-winnaar al aan het langste eind in New York.

In de tweede ronde neemt Federer het op tegen Benoit Paire. De Fransman neemt de 56e plek in op de wereldranglijst.

Zverev kende net als Federer geen problemen in zijn eersterondepartij. De nummer vier van de plaatsingslijst had slechts een anderhalf uur nodig om de de Canadees Peter Polansky te verslaan: 6-2, 6-1 en 6-2.

De Duitser sloeg liefst 37 winners tegen de huidige mondiale nummer 119. Polansky had zich via de kwalificaties voor het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar geplaatst.

Djokovic kent meer moeite in openingspartij

Djokovic, als zesde geplaatst in New York, had het een stuk lastiger tegen de Hongaar Marton Fucsovics. De nummer 41 van de wereld knokte zich na het verlies in het openingsbedrijf terug, maar was in de derde en vierde set geen partij meer voor de voormalig nummer één van de wereld: 6-3, 3-6, 6-4 en 6-0.

Djokovic had tijdens de partij problemen met de hitte en zijn maag. Hij vroeg meerdere medische time-outs aan, maar plaatste zich uiteindelijk wel voor de tweede ronde.

Djokovic won de titel in New York in 2011 en 2015. In 2016 haalde hij nog de finale. Vorig jaar ontbrak Serviër door een slepende elleboogblessure.

Sharapova verder zonder te overtuigen

Bij de vrouwen bereikte Maria Sharapova zonder setverlies de tweede ronde. De 31-jarige Russin trok na een uur en 53 minuten aan het langste eind tegen de 39-jarige Zwitserse Patty Schnyder: 6-2 en 7-6 (6).

Sharapova kwam in haar voorbereiding op de US Open alleen in actie op het WTA-toernooi in Montreal. De nummer 22 van de wereld werd in Canada in de achtste finales uitgeschakeld.

Ook Madison Keys kwam zonder veel problemen de eerste ronde door. De Amerikaanse nummer veertien van de wereld was in twee sets te sterk voor Pauline Parmentier uit Frankrijk: 6-4 en 6-4.