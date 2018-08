Djokovic, Federer en Zverev eenvoudig naar tweede ronde op US Open

Djokovic, als zesde geplaatst in New York, had het tegen de Hongaar Marton Fucsovics eigenlijk alleen in de tweede set lastig.

De nummer 41 van de wereld knokte zich na het verlies in het openingsbedrijf terug, maar was in de derde en vierde set geen partij meer voor de voormalig nummer één van de wereld: 6-3, 3-6, 6-4 en 6-0.

Djokovic won de titel in New York in 2011 en 2015. In 2016 haalde hij nog de finale. Vorig jaar ontbrak Djokovic door een slepende elleboogblessure.

Zverev had het aanzienlijk makkelijker tegen de Canadees Peter Polansky. De nummer vier van de plaatsingslijst had maar anderhalf uur nodig: 6-2, 6-1 en 6-2.

De Duitser sloeg liefst 37 winners tegen de huidige mondiale nummer 119. Polansky had zich via de kwalificaties voor het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar geplaatst.

Nummer twee van de wereld Roger Federer heeft eenvoudig van de Japanner Yoshihito Nishioka gewonnen: 6-2, 6-2 en 6-4. De vijfvoudig winnaar van het toernooi speelt in de tweede ronde tegen de Fransman Benoit Paire.