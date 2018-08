Bertens eenvoudig naar tweede ronde US Open, Rus sneuvelt tegen Cibulková

Bertens, de nummer dertien van de plaatsingslijst gunde de Tsjechische maar vijf games: 6-0 en 7-5. De partij tegen Plísková, de mondiale nummer 96, duurde ruim een uur.

De 26-jarige Westlandse hoefde op de baan van Flushing Meadows in New York niet eens haar beste spel te tonen. Met name de service van Bertens haperde. Iets meer dan de helft van haar eerste services viel binnen, terwijl ze ook nog eens vier dubbele fouten liet noteren.

Bertens won de eerste negen games, waarna ze de tweelingzus van wereldtopper Karolína Plísková eindelijk een game gunde. Daarna ging het wat stroever lopen bij Bertens, die haar break voorsprong zelfs inleverde.

De Zuid-Hollandse schakelde echter in de slotfase van de tweede set en behield steeds eenvoudig haar eigen service. Bij een 6-5-voorsprong leverde een nieuwe break, mede dankzij twee dubbele fouten van Plísková, haar direct de zege op.

Nu al evenaring beste prestatie ooit

Voor Bertens is het nu al een evenaring van haar beste prestatie ooit in New York. In zowel 2012 als 2015 haalde ze eveneens de tweede ronde. Vorig jaar sneuvelde Bertens al in de openingsronde.

In de tweede ronde treft Bertens de Amerikaanse Francesca Di Lorenzo. De mondiale nummer 193, die zich via de kwalificaties voor het toernooi heeft gespeeld, won van haar landgenote Christina McHale met 6-1 en 7-6 (1).

Bertens is bezig aan het succesvolste tennisjaar van haar loopbaan. Nadat ze op Wimbledon de kwartfinales haalde, wist ze dat op het hardcourt in Montreal te herhalen. Vervolgens won ze het sterk bezette toernooi in Cincinnati.

Mede door haar uitstekende spel op die laatste twee toernooien geldt Bertens als een van de outsiders voor de titel. Ze rekende de afgelopen weken met verschillende speelster uit de top tien af, onder wie Simona Halep, Caroline Wozniacki en Petra Kvitová.

Rus dicht bij stunt tegen Cibulková

Rus maakte het de nummer 29 van de wereld bijzonder lastig. Cibulková herstelde zich na een achterstand echter goed en sloeg na twee uur en twintig minuten alsnog toe: 6-4, 2-6 en 3-6.

Rus leek tegen Cibulková lang op weg naar een stunt. De 27-jarige Monsterse won op knappe wijze de eerste set met 6-4 en kwam in het tweede bedrijf een break voor.

Dat leidde tot de nodige frustratie bij Cibulková, maar die woede wist de Slowaakse om te zetten in games. Ze brak namelijk meteen terug en liep uit naar een 5-2-voorsprong en pakte vervolgens ook de set.

Daarna leek het verzet van Rus gebroken. De nummer 110 van de wereld, die zich via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi had geplaatst, vocht nog wel voor wat ze waard was, maar moest de belangrijke punten steeds vaker aan Cibulková laten.

De nummer 29 van de plaatsingslijst moet het in de volgende ronde opnemen tegen Su-wei Hsieh uit Taiwan.