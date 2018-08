Halep wijt historische uitschakeling op US Open aan drukte in New York

"Misschien komt het door de drukte in deze stad. Ik ben een stil persoon, dus ik denk dat ik beter tot mijn recht kom op plekken waar het wat rustiger is", zei Halep na haar uitschakeling op Flushing Meadows.

De 26-jarige Roemeense, die dit jaar Roland Garros op haar naam schreef en de finale van de Australian Open verloor, liet zich maandag in de eerste ronde verrassen door Kaia Kanepi uit Estland.

De nummer 44 van de wereld trok in twee sets aan het langste eind (6-2 en 6-4) en schreef daarmee historie op de US Open. In de geschiedenis van het Grand Slam-toernooi kwam het - sinds het open tijdperk in 1968 - nooit eerder voor dat de nummer één van de wereld al in de eerste ronde werd uitgeschakeld.

Halep maakt zich geen zorgen over US Open-prestaties

Ook vorig jaar was het toernooi voor Halep al na één partij voorbij door een nederlaag tegen Maria Sharapova. De aanvoerder van de wereldranglijst is desondanks niet bang dat ze nooit meer goed gaat presteren op de US Open.

"Ik heb hier in het verleden ook goede resultaten neergezet", benadrukt Halep, die in 2015 tot de halve finale reikte. "Ik klaag ook zeker niet, maar ik voel me gewoon niet honderd procent als ik hier op de baan sta. Hopelijk verandert dat in de toekomst."

In tegenstelling tot Halep genoot Kanepi met volle teugen van het spelen in New York. "Ik ben gek op de sfeer van het toernooi en de stad. Daarnaast denk ik dat de baan goed past bij het spel dat ik wil spelen."

De 33-jarige Kanepi kwam op een Grand Slam-toernooi nog nooit verder dan de kwartfinales. In 2010 voegde ze zich voor de eerste en tot dusver laatste keer bij de laatste acht op de US Open.

In de tweede ronde neemt Kanepi het op tegen de Zwitserse Jil Teichmann, de nummer 168 van de wereld.