Nadal dankzij opgave Ferrer verder op US Open, ook Serena Williams door

Nadal bereikte de tweede ronde in New York dankzij een opgave van David Ferrer. De 36-jarige Spanjaard, die zijn laatste Grand Slam-toernooi speelde, had last van zijn been en besloot de strijd in de tweede set te staken bij een 4-3-stand in zijn voordeel.

De eerste set was al met 6-3 gewonnen door de 32-jarige Nadal. De nummer één van de wereld neemt het in de tweede ronde op tegen de Canadees Vasek Pospisil, de nummer 88 op de mondiale ranglijst.

Nadal hoopt voor de vierde keer in zijn loopbaan de US Open te winnen. In 2010, 2013 en 2017 was de zeventienvoudig Grand Slam-winnaar al de beste in New York.

Ook Juan Martin Del Potro en Dominic Thiem kenden geen problemen in hun eerste partij. Del Potro rekende in drie sets af met de Amerikaan Donald Young (6-0, 6-3 en 6-4) en Thiem verloor geen set tegen Mirza Basic (6-3, 6-1 en 6-4).

Kevin Anderson, de verliezend finalist van vorig jaar, had een stuk meer moeite met het bereiken van de tweede ronde. De Zuid-Afrikaan verloor twee sets tegen de Amerikaan Ryan Harrison, maar trok wel aan het langste eind (7-6, 5-7, 4-6, 6-3 en 6-4).

Zusjes Williams eenvoudig verder

Bij de vrouwen maakte Serena Williams geen fout in de eerste ronde. De 36-jarige Amerikaanse rekende in ruim een uur spelen af met de Poolse Magda Linette: 6-4 en 6-0.

Williams hoopt voor het eerst een Grand Slam-toernooi te winnen sinds ze begin dit jaar terugkeerde na haar zwangerschap. De voormalig nummer één van de wereld kende wel een teleurstellende voorbereiding met vroege nederlagen in San José (eerste ronde) en Cincinnati (tweede ronde).

In de tweede ronde van de US Open neemt zesvoudig winnares Williams het op tegen de Duitse Carina Witthöft.

Ook Venus Williams overleefde de eerste ronde, al ging dat met een stuk meer moeite. De 38-jarige Amerikaanse won in drie sets van de 33-jarige Svetlana Kuznetsova: 6-3, 5-7 en 6-3. De partij duurde liefst drie uur.

Nederlanders dinsdag in actie

Titelverdedigster Sloane Stephens plaatste zich ook voor de tweede ronde. De 25-jarige Amerikaanse was na een uur en achttien minuten te sterk voor de Russin Evgeniya Rodina: 6-1 en 7-5.

Ook Karolína Plisková, Elina Svitolina, Victoria Azarenka en Garbiñe Muguruza maakten geen fout in hun eerste partij. Eerder op maandag werd Simona Halep, de nummer een van de wereld, wel al verrassend uitgeschakeld.

Dinsdag komen ook de Nederlanders voor het eerst in actie. Kiki Bertens neemt het op tegen de Tsjechische Kristyna Plisková, Arantxa Rus treft de Slowaakse Dominika Cibulková en Robin Haase speelt tegen de Amerikaan Mackenzie McDonald.