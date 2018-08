Halep verrassend uitgeschakeld in eerste ronde US Open

Halep moest al na één uur en zeventien minuten spelen in het gloednieuwe Louis Armstrong Stadium de felicitaties overbrengen aan de speelster die 'slechts' de 44e plaats op de WTA-ranking bezet.

De 26-jarige Halep haalde geen moment haar gebruikelijke niveau. Ze sloeg maar negen winners, tegenover de liefst 26 van de zeven jaar oudere Kanepi.

De winnaar van Roland Garros begon bijzonder matig aan de partij. Ze werd in de eerste set tot twee keer toe gebroken en moest het bedrijf binnen een mum van tijd met 2-6 afstaan.

Halep knokte zich in de tweede set nog wel terug van een 0-3-achterstand, maar bij 4-4 werd ze opnieuw gebroken, waarna Kanepi het op haar eigen opslag en met haar eerste matchpoint gedecideerd afmaakte.

Bertens dindag pas in actie

Vorig jaar strandde Halep opvallend genoeg ook al in de eerste ronde. Ze was toen niet opgewassen tegen Maria Sharapova.

Een week geleden ging Halep in de finale van het prestigieuze toernooi van Cincinnati onderuit tegen Kiki Bertens, die het dinsdag in de eerste ronde van de US Open opneemt tegen de Tsjechische Kristyna Plísková. De Nederlandse, die in bloedvorm verkeert, is als dertiende geplaatst op Flushing Meadows.

Ook Arantxa Rus, die zich door het kwalificatietoernooi sloeg, en Robin Haase komen dinsdag pas in actie. Rus speelt tegen de Slowaakse Dominika Cibulková en Haase treft tegen de Amerikaan Mackenzie McDonald.