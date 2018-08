Halep verrassend uitgeschakeld in eerste ronde US Open

Halep moest al na één uur en zeventien minuten spelen in het gloednieuwe Louis Armstrong Stadium de felicitaties overbrengen aan de speelster die 'slechts' de 44e plaats op de WTA-ranking bezet.

Halep haalde geen moment haar gebruikelijke niveau. Ze sloeg maar negen winners, tegenover de liefst 26 van de ontketende Kanepi.

De winnaar van Roland Garros begon bijzonder matig aan de partij. Ze werd in de eerste set tot twee keer toe gebroken en moest het bedrijf binnen een mum van tijd afstaan met 2-6.

Halep knokte zich in de tweede set nog wel terug van een 0-3-achterstand, maar bij 4-4 werd ze opnieuw gebroken, waarna Kanepi het op haar eigen opslag en met haar eerste matchpoint gedecideerd afmaakte.

Vorig jaar strandde Halep opvallend genoeg ook al in de eerste ronde. Ze was toen niet opgewassen tegen Maria Sharapova.

Een week geleden ging Halep in de finale van het prestigieuze toernooi van Cincinnati onderuit tegen Kiki Bertens, die het dinsdag in de eerste ronde van de US Open opneemt tegen de Tsjechische Kristyna Plísková.

Murray wel door naar tweede ronde

Bij de mannen plaatste Andy Murray zich wel voor de tweede ronde. De Schotse voormalige nummer één van de wereld won in vier sets van de Australiër James Duckworth: 6-7 (5), 6-3, 7-5 en 6-3.

Murray leek aanvankelijk een lastige avond tegemoet te gaan tegen de nummer 448 op de ATP-ranking, maar na het verlies van de eerste set trok hij alsnog aan het langste eind.

De kampioen van 2012 kon ook wel weer een succesje gebruiken, want door een slepende heupblessure stond hij de afgelopen anderhalf jaar vaker naast dan op de baan.

De naar de 382e positie van de wereldranglijst afgezakte Murray werd vorige week in Cincinnati direct uitgeschakeld. Hij wist alleen in Washington een paar wedstrijden achter elkaar te winnen.

Naast Murray bereikte ook Stan Warwrinka de tweede ronde. De Zwitser was in drie sets te sterk voor de Bulgaarse nummer acht van de plaatsingslijst Grigor Dimitrov: 6-3, 6-2 en 7-5.

Wawrinka schreef de US Open in 2016 op zijn naam maar is nu een ongeplaatste deelnemer. Hij is na twee knieoperaties afgezakt naar de 101e positie van de wereldranglijst.