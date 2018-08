Kenners over Bertens op US Open: 'Zou al mooi zijn als ze tweede week haalt'

"Ze staat in het rijtje van outsiders, maar je kunt niet zeggen dat ze tot de favorieten voor de titel behoort", zegt oud-tennisster Marcella Mesker. "De tweede week halen, de vierde ronde dus, zou al een mooie prestatie zijn."

Mesker, nu tenniscommentator bij onder andere FOX Sports, benadrukt dat Bertens bij haar zes eerdere deelnames nooit verder kwam dan de tweede ronde bij de US Open.

"Het gevoel dat ze daar vaak niet lekker gespeeld heeft, komt automatisch weer naar boven als ze daar weer op de baan staat. Daarom zijn de eerste twee ronden cruciaal. Als ze in die wedstrijden het goede gevoel en het vertrouwen te pakken krijgt dat ze ook in Cincinnati had, dan kan ze daar verder op bouwen."

'De kwartfinales halen zou goed zijn'

Oud-tennisser John van Lottum is het met Mesker eens. "Een Grand Slam-toernooi winnen is wel even van een andere orde dan winnen in Cincinnati. Dat is twee bruggen verder. Bovendien staan de toppers bij een Grand Slam-toernooi net even wat scherper op de baan."

Van Lottum doelt daarmee op de top tien-spelers die Bertens in Cincinatti versloeg. De 26-jarige Wateringse was op het hardcourt in Ohio onder meer te sterk voor de mondiale nummer één Simona Halep, de mondiale nummer vijf Petra Kvitova en de mondiale nummer zeven Elina Svitolina.

"Ik zeg niet dat Bertens níét in staat is de US Open te winnen, maar het wordt wel moeilijk. De banen in New York zijn wat sneller dan in Cincinnati, dat is niet in haar voordeel. Ze zal het nodige geluk moeten hebben. De kwartfinales halen zou goed zijn."

'Het kwartje is gevallen bij Bertens'

Dat Bertens dit jaar de laatste acht haalde op het gras van Wimbledon en in Cincinnati haar eerste hardcourt-titel pakte, had een jaar geleden niemand kunnen denken. Toen stond ze nog bekend als een gravelspecialist die op andere baansoorten vaak vroeg werd uitgeschakeld.

Van Lottum: "Het grasseizoen heeft de ogen van Bertens geopend. Ze is door die kwartfinale op Wimbledon mentaal gebied enorm gegroeid."

"Het kwartje is echt gevallen bij Bertens dit jaar", zegt Mesker. "Ze is veel fitter en heeft meer geloof in zichzelf. Sinds januari heeft ze heel hard aan haar conditie gewerkt. Dat zie je echt terug. Ook zie je dat ze steeds meer ervaring krijgt in het spelen van grote wedstrijden. Dat betaalt zich nu ook uit op de andere baansoorten."

Uiteindelijk verwacht de oud-tennisster dat Bertens tot de top tien van de wereldranglijst gaat behoren. "Het gaat erom dat ze haar huidige constantheid vast kan houden. Als ze iedere week de kwartfinales of de halve finales haalt, dan komt ze er vanzelf."

Veel internationale media-aandacht

De toernooizege in Cincinnati heeft voor veel extra media-aandacht gezorgd voor Bertens, ook in de Verenigde Staten. Zo publiceerde New York Times vorige week het artikel met de kop Kiki Bertens Heads to the US Open on a Roll. She Hopes You Don’t Notice, waarin het terughoudende karakter van Bertens beschreven wordt. Bertens staat het liefst niet in het middelpunt van de belangstelling.

Mesker: "De aandacht die ze nu krijgt, vooral ook in de buitenlandse media, verdient ze ook. Maar het maakt het voor haar alleen maar moeilijker. Ik ben benieuwd hoe ze daarmee omgaat."

Van Lottum denkt dat Bertens de afgelopen tijd dusdanig gegroeid is op het mentale vlak dat ze geen last zal hebben van die aandacht. "Haar coach Raemon Sluiter helpt haar daarbij. Hij speelt een belangrijke rol in haar succes."

Bertens treft dinsdag in de openingsronde van de US Open de Tsjechische Kristyna Plísková, de nummer 96 van de wereld. Ook Arantxa Rus en Robin Haase doen namens Nederland mee aan het Grand Slam-toernooi, dat maandag van start gaat.