Williams vindt verbod op 'catsuit' op Roland Garros geen grote zaak

"Alles is oké", aldus Williams op een persconferentie in New York, waar ze maandag begint aan haar achttiende US Open.

De 23-voudig Grand Slam-winnares in het enkelspel baarde drie maanden geleden bij Roland Garros opzien door in een strak zwart pak te spelen. Williams droeg de 'catsuit' omdat ze daardoor het gevoel had dat ze de koningin van Wakanda was, een personage uit de film Black Panther.

Bovendien zorgde het pak voor een betere bloedcirculatie, waardoor ze minder kans had op bloedproppen. Die komen vaak voor bij vrouwen die net zijn bevallen. Williams werd vorig jaar september voor het eerst moeder.

Bernard Giudicelli, de voorzitter van de Franse tennisbond en organisator van Roland Garros, vertelde deze week aan het tijdschrift Tennis Magazine dat er volgend jaar een strenger kledingadvies zal gelden bij het Grand Slam-toernooi in Parijs. Hij stelde expliciet dat de catsuit van Williams niet meer toegestaan zal worden.

Verschillende mensen uit de tenniswereld spraken schande van die uitspraak. Zo schreef voormalig topspeelster Billie Jean King op Twitter dat het niet respectvol is dat Williams bekritiseerd wordt voor wat ze draagt als ze aan het werk is.

'Ik heb fantastische relatie met Franse bond'

Williams vertelde in New York dat ze gesproken heeft met Giudicelli en dat er geen enkel probleem is tussen haar en de voorzitter van de Franse bond.

"Het is heel makkelijk om met hem te praten", aldus de Amerikaanse. "Mijn hele team is zo ongeveer Frans, dus ik heb een geweldige relatie met de Franse bond. Ik weet zeker dat we eruit gaan komen. Het is geen grote zaak."

Williams heeft inmiddels ook een andere manier gevonden om haar bloedcirculatie op orde te houden. "Ik draag een legging, dat zorgt ervoor dat alles goed gaat met mijn circulatie."

De zesvoudig US Open-winnares, die als zeventiende geplaatst is in New York, begint maandagavond lokale tijd aan het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar. Ze treft de Poolse Magda Linette in de eerste ronde.