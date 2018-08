'Catsuit' Serena Williams niet langer toegestaan op Roland Garros

Williams gaf als officiële reden voor het pak, gebaseerd op een personage uit de Black Panther-film, dat het haar beschermt tegen bloedproppen. Die komen vaak voor bij vrouwen die net zijn bevallen.

Bernard Giudicelli, voorzitter van de Franse tennisbond, stelt nu dat erop Roland Garros een strenger kledingadvies gaat gelden. De tennisbond is de organisator van het Grand Slam-toernooi in Parijs.

"Ik snap dat het wat laat is, aangezien veel collecties voor volgend jaar al ontworpen zijn, maar we vragen de ontwerpers ons desondanks tijdig in te lichten over hun plannen", zegt hij in het Franse tijdschrift Tennis Magazine.

Volgens Giudicelli is Williams met haar pak een stap te ver gegaan. "Zoiets kunnen we in de toekomst niet meer toestaan. Je moet het spel en de locatie respecteren."

Williams heeft nog niet gereageerd op het strengere kledingadvies, maar gaf in mei tijdens de afgelopen editie van Roland Garros al aan dat zij een inspiratie wil zijn voor andere vrouwen die veel problemen hebben gekend rond de zwangerschap.