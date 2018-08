Fitte Federer gaat vol voor eerste titel op US Open in tien jaar

De nummer twee van de wereld zegt er alles aan te doen om het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar voor de zesde keer te winnen. Hij voelt zich echter niet de favoriet.

"Het zou alles voor me betekenen. De US Open is dit seizoen voor mij belangrijker dan vorig jaar, toen alles draaide om Wimbledon'', zei Federer in New York.

Federer jaagt op de baan van Flushing Meadows op de 21e Grand Slam-titel in zijn rijke loopbaan. Van 2004 tot en met 2008 was hij niet te kloppen in New York.

"Alles liep in die periode op rolletjes. Ik was de nummer één van de wereld, ik verloor weinig partijen. En als ik naar de US Open kwam, had ik altijd overal een antwoord op, ongeacht wie mijn tegenstander was en hoe de omstandigheden waren."

Federer in 2008 met de US Open-titel

'Ik voel me fit en goed'

Vorig jaar moest Federer in de kwartfinale buigen voor Juan Martín del Potro, die hem ook al had verslagen in de finale van 2009.

"Ik ben nu fit en voel me goed. Ik bekijk het van wedstrijd tot wedstrijd, we zullen wel zien wat er gaat gebeuren", aldus Federer, die Rafael Nadal en Novak Djokovic als de topfavorieten ziet.

De Zwitser treft in de openingsronde de Japanner Yoshihito Nishioka. Federer stond nog nooit eerder tegenover de huidige nummer 177 van de wereld. De partij staat in de nacht van dinsdag op woensdag op het programma.