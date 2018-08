Sluiter vindt pupil Bertens hoogstens outsider voor titel US Open

Bertens, inmiddels opgeklommen naar de dertiende positie op de WTA-ranking, staat sindsdien in de schijnwerpers, ook internationaal. Zo wijdde onder meer de New York Times een groot artikel aan haar.

Maar als ze komende week in de eerste ronde op de baan van Flushing Meadows in New York aantreedt tegen de Tsjechische Kristyna Plisková, moet dat niet meer meetellen. Dan is ze gewoon een van de 128 spelers die in New York meedingt naar de zege.

Haar coach Sluiter wil de verwachtingen dan ook meteen temperen. "Het is niet realistisch om Kiki na twee goede weken op hardcourt meteen als favoriet voor de US Open te bestempelen. Ik zou haar een gevaarlijke outsider willen noemen", zegt hij in De Volkskrant.

Voetenwerk Bertens sterk verbeterd

Waar Bertens vooral bekend stond als gravelspecialiste, kan ze tegenwoordig ook goed uit de voeten op gras en hardcourt. Dat komt mede doordat ze fitter is en haar voetenwerk sterk is verbeterd.

"We analyseerden haar spel tijdens de voorbereiding op het seizoen en constateerden dat het grootste probleem lag in de eerste drie, vier, vijf ballen van de rally. Kiki werd dusdanig onder druk gezet dat ze er niet meer onderuit kwam. We moesten haar fitter, sterker en leniger maken. Nu zien we waartoe het kan leiden."

De ommekeer was met name op Wimbledon merkbaar. Daar kwam ze tot ieders verrassing tot de kwartfinales. Bertens nam daarna even gas terug, waarna ze het hardcourtseizoen begon met een kwartfinale in Montreal en dus de zege in Cincinnati.

"Op Wimbledon heeft Kiki het geloof gekregen dat ze ook op andere ondergronden kan presteren", zegt Sluiter. "Ze beschikte al over veel tennisintelligentie, maar als je in paniek raakt, kun je die niet gebruiken. Dit jaar heeft ze zichzelf veel meer onder controle."

'Niet suggestie dat alles vanzelf gaat'

De voormalig prof durft niet van een 'flow' te spreken. "Dat wekt de suggestie dat alles vanzelf gaat. Ik wil juist dat ‘Kiek’ zich bewust is van haar spel. En dat ze niet vier etages naar beneden dondert als het even tegenzit, maar hooguit nog twee."

Bertens verschijnt vermoedelijk dinsdag op de baan tegen Plisková, de tweelingzus van Karolina Plisková, de huidige mondiale nummer acht. Met Arantxa Rus staat er een tweede Nederlandse in het hoofdschema. Zij treft met Dominika Cibulková de nummer 29 van de wereld.