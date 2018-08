Rojer en Tecau prolongeren dubbeltitel in Winston-Salem

Rojer en Tecau versloegen Cerretani en Paes met 6-4 en 6-2. De partij op het Amerikaanse hardcourttoernooi duurde iets meer dan een uur.

Voor Rojer, die zaterdag zijn 37e verjaardag viert, en Tecau was het hun tweede toernooizege van dit jaar. In februari prolongeerden ze hun titel in Dubai.

In totaal won Rojer achttien toernooien met Tecau aan zijn zijde. De geboren Antilliaan boekte in zijn gehele carrière tot nu toe 26 toernooizeges in het dubbelspel.

Door de toernooizege in Winston-Salem reizen Rojer en Tecau met vertrouwen af naar de US Open, die maandag van start gaat. Vorig jaar veroverden ze verrassend de dubbeltitel op Flushing Meadows.