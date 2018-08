Rus plaatst zich voor US Open en treft Slowaakse Cibulková

Rus rekende vrijdagavond in de laatste kwalificatieronde af met de Spaanse Aliona Bolsova Zadoinov. De nummer 110 van de wereld won met 5-7, 6-0 en 6-2 van de mondiale nummer 185. De partij in New York duurde ruim tweeënhalf uur.

Met Cibulková, winnaar van acht WTA-titels, treft ze de nummer 29 van de wereld én van de plaatsingslijst in de eerste ronde. De Slowaakse komt voor het eerst sinds Wimbledon weer in actie.

Het is de derde keer dit jaar dat de 27-jarige Rus meedoet aan een Grand Slam-toernooi. Eerder dit seizoen kwam ze ook in actie op Roland Garros, waar ze in de eerste ronde werd uitgeschakeld door de Amerikaanse Sloane Stephens, en op Wimbledon. Daar verloor ze in de openingsronde van Serena Williams.

Voor de speelster uit Monster wordt het de vierde keer dat ze mag uitkomen in het hoofdtoernooi van de US Open. In 2009 en 2012 strandde ze in de eerste ronde en in 2011 bereikte ze de tweede ronde.

Rus was laatste Nederlandse in kwalificaties

Rus was als enige Nederlandse nog actief in het kwalificatietoernooi. In de tweede voorronde viel het doek voor Lesley Kerkhove. Bibiane Schoofs, Thiemo de Bakker en de broers Tallon en Scott Griekspoor kwamen op Flushing Meadows niet door de eerste kwalificatieronde.

Kiki Bertens, die in de eerste ronde de Tsjechische Kristyna Plísková treft, en Robin Haase, die het opneemt tegen de Amerikaan Mackenzie McDonald, zijn rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi.

Het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar gaat maandag van start. Rafael Nadal verdedigt zijn titel bij de mannen en Stephens was vorig jaar de sterkste bij de vrouwen.