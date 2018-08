Rus bereikt als enige Nederlandse laatste kwalificatieronde voor US Open

De 27-jarige Westlandse won donderdag in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi van Elena Rybakina uit Kazachstan in twee sets: 6-2 en 6-2. Ze had een uur nodig voor haar zege.

In de laatste kwalificatieronde wacht voor Rus, als zevende ingeschaald in de voorrondes, de Spaanse Aliona Bolsova Zadoinov.

Ze won in de eerste kwalificatieronde voor het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar van Irina Khromacheva uit Rusland.

Rus laatste Nederlandse in kwalificaties

Rus is de laatste Nederlandse tennisser die via de kwalificaties een ticket hoopt te bemachtigen voor het hoofdschema in New York. Een dag eerder ging Lesley Kerkhove in de tweede voorronde ten onder.

Bibiane Schoofs, Thiemo de Bakker en de broers Tallon en Scott Griekspoor kwamen op Flushing Meadows niet door de eerste kwalificatieronde.

Kiki Bertens, die in de eerste ronde de Tsjechische Kristyna Plísková treft, en Robin Haase, die het opneemt tegen de Amerikaan Mackenzie McDonald, zijn rechtstreeks toegelaten.